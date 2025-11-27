Fenerbahçe 11'i! UEFA Avrupa Ligi FB Ferencvaros ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu!

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Ferencvaros maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Ferencvaros ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Ferencvaros muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU!

Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Anderson Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.