Fenerbahçe 11'i! TFF Esame Fenerbahçe Gaziantep maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Gaziantep maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Gaziantep maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gaziantep ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gaziantep muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Levent, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Gaziantep FK 11: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Melih, Gassama, Yusuf, Bayo, Maxim.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak, Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.