2026 Haziran ayında ABD Merkez Bankası (Federal Reserve - Fed ) tarafından açıklanacak faiz kararı, küresel finans piyasaları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel enflasyon dinamikleri, iş gücü piyasası verileri ve ekonomik büyüme göstergeleri doğrultusunda şekillenen karar, sadece ABD ekonomisini değil; Avrupa, Asya ve gelişmekte olan ülkelerin para piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 Haziran FED faiz kararı, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından 17 Haziran günü kamuoyuna duyurulacak.

Piyasa beklentilerine ve geçmiş FED uygulamalarına göre faiz kararının açıklanma saati 21.00 (TSİ) olarak öngörülmektedir. Kararın ardından FED Başkanı tarafından yapılacak basın açıklaması ve ekonomik projeksiyonlar, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2026 Haziran FED faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, küresel ekonomik görünüm ve ABD iç ekonomik verileri doğrultusunda şekillenmektedir. Son dönemde açıklanan makroekonomik göstergeler, özellikle iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi ve istihdam oranlarının yüksek seyretmesi, FED’in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirmektedir.

Uluslararası finans kuruluşlarının analizlerine göre, FED’in faiz indirim sürecine başlaması beklenenden daha ileri bir tarihe ötelenmiş durumdadır. Özellikle Goldman Sachs Research gibi kurumların değerlendirmeleri, faiz indirimlerinin 2026 yılının son çeyreğine kadar gecikebileceğini ortaya koymaktadır. Daha temkinli senaryolarda ise bu sürecin 2027 yılının ilk yarısına kadar uzayabileceği ifade edilmektedir.

Enflasyonun hedef seviyelere kalıcı olarak yaklaşmaması, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve hizmet sektöründeki fiyat katılığı, FED’in “yüksek faiz – uzun süre” stratejisini sürdürebileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede piyasalar, kısa vadede agresif bir faiz indirimi beklememekte; daha çok veri odaklı ve temkinli bir FED politikası fiyatlamaktadır.

Ayrıca küresel merkez bankalarının farklılaşan para politikaları da FED kararının etkisini artırmaktadır. Avrupa Merkez Bankası ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının adımları, dolar endeksi ve küresel sermaye akışları üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir.