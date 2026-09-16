FED faiz kararı CANLI YAYIN açıklaması hangi kanalda? FED kararı nereden izlenir?

Fed bugün açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. FED karar açıklaması nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı sonucunda alacağı faiz kararı, Türkiye saati ile bugün 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Karar metninin ardından FED Başkanı Kevin Warsh'ın saat 21.30'da bir açıklama yapması bekleniyor ve bu açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Banka'nın karar metninde yer alacak ifadeler, mevcut faiz oranına ilişkin kararın yanı sıra önümüzdeki döneme dair sinyaller barındırması nedeniyle önem taşıyor. Toplantıda ele alınacak makro ekonomik tahminler ve faiz patikasına ilişkin olası revizyonlar da piyasaların odağında bulunuyor.

FED Başkanı Warsh'ın toplantı sonrası sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınması bekleniyor; buna karşın kendisinden gelecek her açıklama piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Karar açıklanırken küresel gündemde yer alan başka gelişmeler de göz ardı edilmiyor; Orta Doğu'da süren karşılıklı çatışmaların ne kadar süreceğine dair belirsizlikler, küresel piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. Bu nedenle FED'in faiz kararı yalnızca para politikası açısından değil, jeopolitik gelişmelerin gölgesinde de değerlendiriliyor. Yatırımcılar, karar sonrası açıklanacak metni ve Warsh'ın sözlerini birlikte ele alarak pozisyon alacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

İstihdam piyasasına ilişkin güçlü verilerin açıklanması, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve FED Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlı olunacağına dair vurgusu, para piyasalarındaki fiyatlamaları büyük ölçüde şekillendirdi. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda 25 baz puanlık bir faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu beklenti tahvil piyasasındaki hareketlere de yansıdı; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,04 seviyesine çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tahvil piyasasının dünyanın en iyi performans gösteren piyasası olduğu yönündeki yorumunun ardından söz konusu faiz bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.

Faiz artırım beklentisine karşın dolar endeksi, ABD'ye ilişkin mali endişelerin etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 99,6 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu ise yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 321 dolardan işlem görüyor; kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı da ABD stoklarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolara geriledi. Kripto para piyasasında ise ABD Senatosu'nda dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan "CLARITY Act" tasarısının Genel Kurul'da görüşülmesine geçilmesi için gereken usul oylamasında yeterli çoğunluğa ulaşılamadı. Bu gelişmenin ardından bitcoin yüzde 0,1 düşüşle 75 bin 780 dolar seviyelerinde işlem görürken, Coinbase hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş dikkat çekti.

FED FAİZ KARARI CANLI HANGİ KANALDA?

FED'in faiz kararı, Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak ve karar metninin ardından piyasa katılımcıları, bankanın makro tahminlerinde ve faiz patikasında yapacağı olası değişiklikleri değerlendirecek. Kararın açıklanmasının hemen ardından saat 21.30'da FED Başkanı Kevin Warsh'ın yapması beklenen açıklama da yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Toplantı sürecinin tamamı, uluslararası finans kuruluşları ve haber ajansları tarafından yakından izlenecek.

Karar sonrası piyasalarda oluşacak tabloyu etkileyecek diğer unsurlar arasında tahvil faizlerindeki seyir, dolar endeksindeki hareket, petrol ve altın fiyatlarındaki değişim ile kripto para piyasasındaki gelişmeler yer alıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ilişkin belirsizlikler de karar sonrası piyasa tepkisinin şekillenmesinde etkili olacak unsurlardan biri olarak takip ediliyor. Yatırımcılar, FED'in karar metnini ve Başkan Warsh'ın açıklamalarını birlikte değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin pozisyonlarını gözden geçirecek. Kararın açıklaması ekonomi kanallarından canlı yayınlanacak.