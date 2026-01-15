Türkiye'de yerel siyaset, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında uzun yıllardır aktif olarak yer alan Fatih Keleş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki çalışmaları ve özel sektördeki yöneticilik kariyeriyle tanınan isimler arasında yer almaktadır. 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Keleş, eğitim ve iş yaşamını İstanbul merkezli olarak sürdürmüş, özellikle Beylikdüzü bölgesinde uzun soluklu bir sosyal ve siyasi geçmişe sahip olmuştur. Peki, Fatih Keleş'in serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Fatih Keleş'in şirketleri hangileri? Detaylar...

CHP'DEKİ SİYASİ ÇALIŞMALARI

Fatih Keleş'in siyasi yaşamı, özellikle yerel örgütlenme düzeyinde şekillenmiştir. 2009–2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda görev almış, bu süreçte İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak partinin yerel ekonomik ve sivil toplum ilişkilerini koordine etmiştir.

Bu görev, Keleş'in hem iş dünyasındaki deneyimini hem de sivil toplum ağlarını siyasete taşıdığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Keleş, yaklaşık 25 yıldır Beylikdüzü'nde yaşamaktadır.

FATİH KELEŞ'İN SERVETİ NE KADAR?

Fatih Keleş'in serveti ne kadar sorusu, özellikle siyaset ve iş dünyasında aktif olan isimler söz konusu olduğunda kamuoyunun sıkça merak ettiği başlıklar arasında yer almaktadır. Ancak bu noktada altı net biçimde çizilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır:

FATİH KELEŞ'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Fatih Keleş'in mal varlığı nedir? sorusu da benzer şekilde dikkatli ele alınması gereken hassas bir konudur. Mevcut açık kaynaklarda; taşınmazlar, gayrimenkuller, finansal yatırımlar veya kişisel varlıklara ilişkin resmi bir beyan, yargı kaydı ya da kamuya açık mal bildirimi yer almamaktadır.

FATİH KELEŞ'İN ŞİRKETLERİ!

Fatih Keleş'in şirketleri! başlığı altında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Bilinen en net unsur, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 35 yıllık geçmişe sahip aile şirketinde genel müdürlük görevini yürütmüş olmasıdır.