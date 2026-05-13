Haberler

Faiz kararı ne zaman Mayıs 2026? Bir sonraki MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faiz kararı ne zaman Mayıs 2026? Bir sonraki MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiler sürerken, mayıs ayında toplantı yapılmayacak. Faiz ne zaman açıklanacak 2026? Enflasyon rakamlarının ardından ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir sonraki adımına ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar ve piyasa takipçileri, Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği bir sonraki toplantı öncesinde açıklanacak kararın tarihine ilişkin araştırmalarını artırdı.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayında faiz toplantısı gerçekleştirmeyecek. Bu nedenle ekonomi gündeminde gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Enflasyon rakamlarının ardından faiz politikasına ilişkin beklentiler sürerken, vatandaşlar da açıklanacak yeni kararı takip ediyor.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 11 Haziran tarihinde yapılacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı kamuoyu ile saat 14.00’te paylaşılacak. Açıklamanın ardından ekonomi çevreleri ve yatırımcılar karar metnini incelemeye başlayacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de yayımlanacak. Toplantı özetinin yayımlanma tarihi ise 18 Haziran olarak açıklandı. Kurulun değerlendirmeleri ve toplantıya ilişkin detaylar bu özet metinde yer alacak. 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYakup İlker Kızıltepe:

Haziran'da açıklanacak. Avrupa'da bu kadar tereddüt yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes Tahir Kurtuluş:

Ah evet mayıs'ta toplantı yok! Çok mantıklı! Enflasyon düşüyor mu düşmüyor mu belli değil ama faiz kararının ne zaman çıkacağını biliyor musunuz? Hah işte! Ekonomi bu şekilde yönetilince tabii ki herkes kafasını kaşıyor! Piyasa da gözlemci bekliyor tabi, kimin ne vereceği belli olmadığında!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuba Keskin:

Haziran'da karar açıklanacakmış tamam ama bu insanları çok etkileyecek artık. Bu kadar belirsizlik içinde yaşayamayız bizim kültürümüzde istikrar lazım. Umarım doğru kararlar alınır...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı

Provokatörler iş başında! Cami önünde Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

İsrail temsilcisi sahneye çıkınca olanlar oldu

Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Alevlerin arasında can pazarı! Çocuklar da mahsur kaldı
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı