Faiz kararı ne zaman Mayıs 2026? Bir sonraki MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Vatandaşlar ve piyasa takipçileri, Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği bir sonraki toplantı öncesinde açıklanacak kararın tarihine ilişkin araştırmalarını artırdı.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayında faiz toplantısı gerçekleştirmeyecek. Bu nedenle ekonomi gündeminde gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Enflasyon rakamlarının ardından faiz politikasına ilişkin beklentiler sürerken, vatandaşlar da açıklanacak yeni kararı takip ediyor.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 11 Haziran tarihinde yapılacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı kamuoyu ile saat 14.00’te paylaşılacak. Açıklamanın ardından ekonomi çevreleri ve yatırımcılar karar metnini incelemeye başlayacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de yayımlanacak. Toplantı özetinin yayımlanma tarihi ise 18 Haziran olarak açıklandı. Kurulun değerlendirmeleri ve toplantıya ilişkin detaylar bu özet metinde yer alacak.