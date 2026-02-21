Eyüpspor Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir? Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Trendyol 1. Lig'de zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İstanbul temsilcisi Eyüp spor ile başkent ekibi Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve hakem kadrosu merak konusu oldu. Peki, Eyüpspor-Gençlerbirliği cablı nereden izlenir? Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İşte Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşmasına dair tüm detaylar…

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Gençlerbirliği mücadelesi 21 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Ligde üst sıraları hedefleyen Eyüp spor, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmanın gündüz saatinde oynanacak olması, tempolu ve mücadele gücü yüksek bir 90 dakikaya işaret ediyor. İki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında yayın bilgisi geliyor. Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'nin önde gelen spor yayıncılarından biri olan beIN SPORTS'un 1 numaralı kanalı, karşılaşmayı naklen ekranlara taşıyacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanalı takip ederek mücadeleyi canlı olarak seyredebilir.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE!

Eyüpspor-Gençlerbirliği canlı nereden izlenir? sorusu özellikle dijital platform kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. Mücadele, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS'un resmi yayın platformları aracılığıyla maçı canlı olarak takip edebilir. Yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital üyelik hizmetleri üzerinden karşılaşmaya erişim sağlanabiliyor.

Maç saatinde yapılacak canlı yayın, hem televizyon hem de resmi dijital yayın seçenekleriyle futbolseverlerin erişimine açık olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da netleşti.

İkas Eyüpspor Muhtemel 11

Yılmaz, Meras, Satlı, Onguene, Ulvan; Akbaba, Legowski, Gezek; Torres, Bozok, Pintor

Ev sahibi ekipte teknik heyetin hücum hattında hareketli ve üretken bir yapı tercih etmesi bekleniyor. Orta sahada top kontrolünü sağlayacak isimler ile kanat organizasyonları ön planda olabilir.

Gençlerbirliği Muhtemel 11

Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson Kelven; Ülgün, Dele-Bashiru; Gürpüz, Tongya, Mimaroğlu; Koita

Konuk ekipte ise savunma güvenliğinin ön planda tutulduğu, hızlı geçiş hücumlarına dayalı bir oyun planı öne çıkabilir. Orta sahada mücadele gücü yüksek isimler dikkat çekiyor.