Erman Toroğlu kimdir? Sözcü TV'den canlı yayında istifa etti

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Erman Toroğlu, Sözcü Tv'deki son programını kendi veda konuşmasıyla bitirdi. Cumartesi akşamı Yasin Yıldırım'ın sunduğu "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında, YouTube'dan da canlı verilen yayında Sözcü Tv'den ve Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı.

Karar ani değildi. Toroğlu, yaklaşık bir aydır olanları izlediğini, son kararını da aynı gün öğleden sonra verdiğini söyledi.

ERMAN TOROĞLU SÖZCÜ TV'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Erman Toroğlu, bazı yaptırımları kabul edemeyeceğini ve istemediği durumlar yaşandığını söyleyerek Sözcü'den istifa etti. Gazetedeki köşesini, kanalın yayın çizgisini ve Digiturk'teki gelişmeleri de gerekçeleri arasında saydı.

Toroğlu, kurumda işten çıkarmalar yapıldığını, kendi ayrılığının 10-15 çalışma arkadaşının işini koruyabileceğini de söyledi. Siyasetle ilgisi olmadığını, işinin spor olduğunu hatırlattı. Gitme zamanı gelince temiz ayrılmayı kendine ilke edindiğini, her programa son programıymış gibi çıktığını anlattı.

Sözcü'ye önce gazete yazarı olarak geldiğini, televizyon programı teklifinin Yılmaz Özdil ve Güney Öztürk'ten geldiğini anlatan Toroğlu, ikisine teşekkür etti ve bundan sonra kendi yolunda devam edeceğini söyledi.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu, eski futbolcu, eski FIFA hakemi ve uzun yıllardır televizyonda maç yorumlayan bir spor yorumcusu. Tam adı Erman Refik Toroğlu. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ekonomi okudu.

ERMAN TOROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948'de doğdu ve 77 yaşında. Bu ayın 24'ünde 78'ine girecek.

ERMAN TOROĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Erman Toroğlu futbola lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başladı, profesyonel olarak Ankara Güneşspor, MKE Ankaragücü ve Mersin İdman Yurdu'nda oynadı. En uzun dönemi 1969-1977 arasında forma giydiği Ankaragücü'ydü. Takımın kaptanlığını yıllarca yaptı, 1971-72 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. 1973'te Ümit Milli Takım'da iki maça çıktı.

ERMAN TOROĞLU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Erman Toroğlu, futbolu bıraktıktan sonra hakem oldu ve 1989'da FIFA kokartı aldı. 1991'de İsviçre ile San Marino arasındaki Avrupa Şampiyonası 1992 eleme maçını yönetti. Kariyerinin son profesyonel maçı, 5 Aralık 1993'te oynanan Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasıydı.

ERMAN TOROĞLU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Erman Toroğlu'nun televizyon yorumculuğu 1996'da Show TV'de, Şansal Büyüka ile yaptığı "Maraton" programıyla başladı. Program 2004'te Lig TV'ye taşındı ve 2010'a kadar sürdü. Sonra 2010-2013 arasında Telegol'de çalıştı. 2015'in başında TRT Spor'a geçti, orada kısa kaldı. Hürriyet'te köşe yazdı, A Spor ve Ekol TV'de maç yorumladı. Son durağı Sözcü gazetesi ve Sözcü TV oldu.

ERMAN TOROĞLU'NUN EŞİ KİM?

Erman Toroğlu'nun eşi avukat Ezgi Yavuz. Çift 2022'de evlendi. Toroğlu'nun ilk eşi Şükran Toroğlu'ydu: 1974'te evlenen çiftin iki çocuğu var, 2017'de anlaşarak boşandılar.