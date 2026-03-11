Eren Özmen, son dönemde Sierra Space'in 550 milyon dolarlık yeni sermaye yatırımı ile yeniden gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'da faaliyet gösteren şirket, LuminArx Capital Management öncülüğünde ve mevcut yatırımcıların katılımıyla aldığı bu finansman sayesinde değerlemesini 8 milyar dolara çıkardı. Peki, Eren Özmen kimdir, serveti ne kadar? Eren Özmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, 1966 yılında Nevşehir'de doğmuş, uluslararası iş dünyasında adından söz ettiren Türk girişimcidir. Eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Özmen, Nevada Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. İş hayatına atıldığı ilk yıllardan itibaren girişimcilik ruhunu ortaya koyan Özmen, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birini 2000'li yılların başında ailesiyle birlikte Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketinin çoğunluk hissesini satın alarak yaşamıştır.

SNC, savunma sanayi, uzay teknolojileri ve sivil mühendislik alanlarında faaliyet gösteren ve Amerika'nın önde gelen bağımsız şirketlerinden biridir. Eren Özmen, bu şirketin büyüme sürecinde kritik rol üstlenmiş ve iş dünyasında sağlam bir konum elde etmiştir. Özmen'in başarısı, girişimcilik alanında özellikle kadın iş insanları için örnek teşkil etmektedir.

EREN ÖZMEN'İN SERVETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla Eren Özmen'in serveti yaklaşık 4,9 milyar USD olarak tahmin edilmektedir. Bu servet, başta Sierra Nevada Corporation olmak üzere havacılık ve uzay sektöründeki yatırımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özmen'in serveti, girişimcilik stratejileri ve şirketin küresel pazardaki büyüme performansı ile doğrudan ilişkilidir.

Ayrıca Özmen'in kurucularından olduğu Sierra Space, yakın zamanda LuminArx Capital Management öncülüğünde ve mevcut yatırımcıların katılımıyla 550 milyon dolarlık bir sermaye yatırımı almıştır. Yapılan bu finansman, şirketin değerlemesini 8 milyar dolar seviyesine çıkarmış ve üretim kapasitesini artırmak ile ulusal güvenlik odaklı iş alanlarını geliştirmek için kullanılacaktır. Bu gelişmeler, Eren Özmen'in servetinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına işaret etmektedir.

EREN ÖZMEN KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumlu olan Eren Özmen, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. İş dünyasında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Özmen, özellikle uzay ve savunma teknolojileri sektöründe öncü bir figür olarak tanınmaktadır.

EREN ÖZMEN NERELİ?

Eren Özmen, Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri ile bilinen şehirlerinden Nevşehir'de doğmuştur.

EREN ÖZMEN NE İŞ YAPIYOR?

Eren Özmen, esas olarak havacılık ve uzay sektörü üzerine odaklanmış bir iş insanıdır. Özmen'in en büyük başarılarından biri, eşi Fatih Özmen ile birlikte Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketini satın alması ve şirketi ABD'nin önde gelen bağımsız savunma sanayi şirketlerinden biri hâline getirmesidir.

SNC, savunma sanayi, uzay teknolojileri, hava taşımacılığı ve sivil mühendislik alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin başarısı, Eren Özmen'in stratejik vizyonu ve liderlik kabiliyetine doğrudan bağlıdır. Özmen, sadece yönetim kurulu başkanı değil, aynı zamanda şirketin ulusal güvenlik ve teknoloji odaklı projelerinde aktif olarak rol alan bir liderdir.

Ayrıca, Özmen'in kurucularından olduğu Sierra Space, ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'da faaliyet göstermekte ve 550 milyon dolarlık yeni yatırım ile üretim kapasitesini artırmayı ve yeni iş alanları geliştirmeyi hedeflemektedir.

EREN ÖZMEN'İN EŞİ KİM?

Eren Özmen'in eşi, iş ortağı ve aynı zamanda hayat arkadaşı Fatih Özmen'dir. Çift, birlikte Sierra Nevada Corporation ve Sierra Space şirketlerinin büyüme süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir.

EREN ÖZMEN HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation (SNC) ve Sierra Space şirketlerinin kurucusu ve sahibidir. SNC, savunma ve uzay teknolojileri alanında lider bir şirket olarak tanınırken, Sierra Space ise uzay araştırmaları ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni yatırımlarla dikkat çekmektedir.

Özmen'in liderliğinde, SNC ve Sierra Space şirketleri ulusal güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında önemli projelere imza atmış ve uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2026 yılında alınan 550 milyon dolarlık yatırım ile Sierra Space'in değeri 8 milyar dolara yükselmiş ve şirketin gelecek stratejileri güçlendirilmiştir.