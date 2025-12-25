Türkiye'de yüksek enflasyon ortamının işletmeler üzerindeki mali etkilerini dengelemek amacıyla uygulanan enflasyon muhasebesi, son dönemde yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, enflasyon muhasebesi kalktı mı? 2026'da enflasyon muhasebesi uygulanacak mı? Enflasyon muhasebesi nedir? Detaylar...

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

Özellikle "Enflasyon muhasebesi kalktı mı?" sorusu, mükellefler, mali müşavirler ve KOBİ'ler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen son kanun teklifiyle birlikte enflasyon muhasebesine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinde yer alan enflasyon düzeltmesi uygulaması tamamen kaldırılmadı, ancak geçici olarak ertelendi.

Yasal Düzenlemenin Kapsamı Nedir?

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin yasal şartlar oluşmuş olsa dahi:

2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde

Mükelleflerin mali tabloları enflasyon muhasebesine tabi tutulmayacak

Bu kararın arkasındaki temel gerekçe, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) karşı karşıya kaldığı aşırı iş yükü, uygulama karmaşıklığı ve muhtemel vergi riskleri olarak öne çıkıyor.

Tamamen Kaldırıldı mı, Yoksa Ertelendi mi?

Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta şudur:

Enflasyon muhasebesi uygulaması yürürlükten kaldırılmadı, yalnızca belirli bir süre için askıya alındı.

Ayrıca yasayla birlikte Cumhurbaşkanına, bu erteleme süresini 3 yıl daha uzatma yetkisi tanındı. Bu da uygulamanın geleceğinin, ekonomik göstergeler ve enflasyon seyrine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.

2026'DA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANACAK MI?

"2026'da enflasyon muhasebesi uygulanacak mı?" sorusu, özellikle orta vadeli finansal planlama yapan işletmeler açısından kritik önem taşıyor.

Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde bu sorunun yanıtı net:

2026 Hesap Dönemi İçin Uygulama Durumu

2026 hesap döneminde enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

Enflasyon düzeltmesi şartları oluşsa bile mali tablolar klasik muhasebe esaslarına göre hazırlanacak

Bu durum, işletmelerin bilanço ve gelir tablolarında enflasyon farkı kaynaklı dalgalanmaların geçici olarak önüne geçilmesini amaçlıyor.

Özel Hesap Dönemi Olan Mükellefler İçin Durum

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısından da düzenleme netlik kazanmış durumda:

2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemleri için

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacak

Bu istisna, farklı hesap dönemine sahip şirketlerin uygulamada tereddüt yaşamasını önlemeyi hedefliyor.

GEÇİCİ VERGİ ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANACAK MI?

En çok merak edilen bir diğer başlık ise "Geçici vergi enflasyon muhasebesi uygulanacak mı?" sorusu oldu. Çünkü geçici vergi dönemlerinde yapılan düzeltmeler, hem muhasebe süreçlerini zorlaştırıyor hem de ciddi zaman kaybına yol açıyordu.

Geçici Vergi Dönemleri de Erteleme Kapsamında mı?

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece yıllık hesap dönemleri değil, geçici vergi dönemleri de erteleme kapsamına alındı.

Buna göre:

2025 hesap dönemi geçici vergi dönemleri dahil

2026 ve 2027 yıllarındaki tüm geçici vergi dönemlerinde

Enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

Meslek Mensupları ve İşletmeler Açısından Etkisi

Bu karar, özellikle:

Serbest muhasebeci mali müşavirler

Yeminli mali müşavirler

Finans ve muhasebe departmanları

açısından ek raporlama yükünü ortadan kaldıran, uygulamada büyük rahatlama sağlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyonun mali tablolar üzerindeki yanıltıcı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan teknik bir muhasebe yöntemidir. Özellikle uzun süreli enflasyonist ortamlarda, geleneksel muhasebe kayıtları işletmenin gerçek finansal durumunu yansıtmakta yetersiz kalabilir.

Enflasyon Muhasebesinin Temel Amacı

Bu yöntemin temel hedefleri şunlardır:

Mali tabloları gerçek satın alma gücüne göre düzeltmek

Parasal olmayan varlık ve yükümlülükleri güncel değerleriyle göstermek

Şirketlerin kâr veya zararını daha sağlıklı analiz edilebilir hale getirmek

Hangi Kalemler Düzeltmeye Tabi Tutulur?

Enflasyon muhasebesi kapsamında genellikle:

Maddi duran varlıklar

Stoklar

Öz sermaye kalemleri

gibi parasal olmayan unsurlar, ilgili dönemin fiyat endeksleri dikkate alınarak yeniden değerlenir.

Neden Tartışmalı Bir Uygulama?

Her ne kadar teorik olarak finansal şeffaflığı artırsa da, enflasyon muhasebesi:

Uygulama karmaşıklığı

Yorum farklılıkları

Vergisel riskler

nedeniyle özellikle KOBİ'ler açısından ciddi eleştirilere konu olmuştur. Son erteleme kararı da bu eleştirilerin doğrudan bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.