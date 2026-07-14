En düşük emekli maaşı SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi? En düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli maaşı düzenlemesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin zam oranları netleşirken, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanun teklifinin yasalaşma süreci ise devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi? En düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA!

Temmuz ayında emekli maaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, en düşük emekli maaşına yönelik kanun teklifi henüz yasalaşmış değil.

TBMM'ye sunulan teklif kapsamında en düşük emekli maaşının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenleme, milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından yeni tutarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak mevcut durumda teklif, yasama sürecini tamamlamadığı için kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz Meclis'ten geçmiş değil.

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifinin 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:

TBMM'de kanun teklifinin kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

Bu süreç tamamlanıncaya kadar en düşük emekli maaşına ilişkin yeni tutar resmiyet kazanmış olmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU MU NE KADAR OLACAK?

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre en düşük emekli maaşının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Teklifin yasalaşması halinde;

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olacak.

Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanması öngörülüyor.

Yeni tutarın Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması planlanıyor.

Ancak söz konusu rakam, kanun teklifinde yer alan tutar olup yasal süreç tamamlanmadan kesinleşmiş kabul edilmiyor. Bu nedenle yeni maaş uygulaması için Meclis, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete sürecinin tamamlanması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileri sonrasında emeklilerin altı aylık zam oranları netleşti.

Buna göre;

SSK emeklileri yüzde 17,76 oranında zam aldı.

Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam aldı.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 olarak hesaplandı.

Bu zam oranları, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenirken, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme ise ayrı bir kanun teklifi kapsamında değerlendiriliyor.

Dolayısıyla emeklilerin zamlı maaşları belirlenen oranlar üzerinden hesaplanırken, kök aylığı düşük olan ve Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için ayrıca yasal düzenleme süreci devam ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

En düşük emekli maaşı uygulaması, kök aylığı belirlenen seviyenin altında kalan ve Hazine desteğiyle maaşı tamamlanan emeklileri kapsıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde;

Yaşlılık aylığı alanlar,

Malullük aylığı alanlar,

Ölüm aylığı hak sahipleri,

mevzuatta belirtilen şartları taşımaları halinde yeni belirlenen en düşük emekli maaşından yararlanabilecek.

Temmuz 2026 itibarıyla süreç devam ederken, teklifin kesinleşebilmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması, Cumhurbaşkanı onayının alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Mevcut durumda en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması yönündeki düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil.