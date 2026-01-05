En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi 2026? 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı zam oranı!

2026 yılıyla birlikte milyonlarca emekli, enflasyon farkına göre belirlenen zam oranlarını merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü, hem yılın ilk hem de ikinci yarısında maaşlarına yapılacak artışlarda. Bu haberimizde, en düşük emekli maaşı 2026, emekli maaşlarına yüzde kaç zam geldi 2026, 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı zam oranı ve kabine toplantısı ne zaman sorularının cevabını detaylı olarak bulabilirsiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

2025 yılında yapılan emekli maaşı artışları, son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmişti. Ocak ayında en düşük emekli aylığı 14.469 TL, Temmuz ayında ise 16.881 TL seviyesine yükseldi.

2026 yılında ise SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu artış uygulanırsa, yılın ikinci yarısında en düşük emekli maaşı 18.939 TL olacak. Kesin rakamın netleşmesi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısına ve ardından kabine toplantısına bağlı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ 2026?

2026 yılı için açıklanan emekli maaşı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu oran, geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre hesaplandı ve SSK ile Bağkur emeklilerine uygulanacak.

Uzmanlar, en düşük maaş artışının yalnızca enflasyon farkı üzerinden yapılacağını, ek bir zam veya sürpriz bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtiyor. Bu nedenle milyonlarca emekli, maaşlarındaki artışın yüzde 12,19 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI!

Son yıllarda emekli maaşları her 6 ayda bir enflasyon farkına göre artırılıyor. 2025 yılında da benzer bir uygulama söz konusu oldu:

Ocak 2025: 14.469 TL

Temmuz 2025: 16.881 TL

2026 yılında da en düşük emekli maaşı, son 6 aylık enflasyon farkına göre artırılırsa 18.939 TL seviyesine ulaşacak. Bu artış için öncelikle Cumhurbaşkanlığı ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından onay süreci tamamlanacak ve ardından TBMM'ye sunulacak mali konulara ilişkin kanun teklifi ile resmiyet kazanacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılı emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili kritik kararların alınacağı kabine toplantısı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak. Toplantı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

Toplantıda, en düşük emekli maaşına ek zam yapılması konusu ele alınacak; ancak güvenilir kaynaklar, ek zam yerine sadece enflasyon farkına göre artış yapılacağını belirtiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, 2026 yılında en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Sadece SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, belirlenen yüzde 12,19'luk enflasyon farkı oranında artırılacak.

Milyonlarca emekli için kritik olan bu düzenleme, yeni yıl itibarıyla maaşlarını planlamaları açısından büyük önem taşıyor.