Emre Tezmen kimdir, serveti ne kadar? Katılımevim YK Başkanı Emre Tezmen kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu’na devrinde anlaşmaya varıldı. Kapsamda Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman da yer alıyor. Eşzamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Finans ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Emre Tezmen'in hayatı, eğitimi, kariyeri ve üstlendiği görevler merak konusu oldu. Peki, Emre Tezmen kimdir, serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İşte detaylar...

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Emre Tezmen, finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici olarak tanınmaktadır. Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tezmen, aynı zamanda Tera Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

CFA unvanına sahip olan Emre Tezmen, ekonomi ve işletme alanlarında eğitim aldı. 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olan Tezmen, 1997 yılında VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı. Ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip olup CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

Profesyonel kariyerinde finans ve teknoloji alanlarına odaklanan Tezmen, Türkiye'nin ilk online işlem platformlarından birini hayata geçiren isimler arasında yer aldı. Kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO'da da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

EMRE TEZMEN SERVETİ NE KADAR?

Emre Tezmen'in toplam kişisel servetine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış net bir rakam bulunmamaktadır. Verilen bilgiler arasında da Tezmen'in kişisel servetinin toplam değerine ilişkin herhangi bir tutar yer almamaktadır.

EMRE TEZMEN KAÇ YAŞINDA?

Emre Tezmen, 1973 yılında İstanbul'da doğduğu belirtilmektedir.

EMRE TEZMEN NERELİ?

Emre Tezmen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Bu nedenle verilen bilgilere göre İstanbul doğumludur. Eğitim hayatının bir bölümünü Belçika'da sürdüren Tezmen, 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından 1997 yılında VUB'da (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tezmen'in eğitim bilgileri Tera Yatırım'ın resmi yönetim kurulu biyografisinde de yer almaktadır.

EMRE TEZMEN EŞİ KİM?

Emre Tezmen'in evli olduğu belirtilmektedir. Ancak verilen bilgilerde eşinin adı veya kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

EMRE TEZMEN'İN EĞİTİM HAYATI

Emre Tezmen, ekonomi ve işletme alanlarında eğitim aldı. 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun oldu. İki yıl sonra, 1997 yılında VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı.

Tezmen ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahiptir ve CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

EMRE TEZMEN'İN KARİYERİ

Emre Tezmen'in profesyonel kariyeri finans ve teknoloji sektörlerinde şekillendi. Tera Yatırım'ın resmi biyografisinde, Tezmen'in finans ve teknoloji alanlarında çalışmalar yürüttüğü ve Türkiye'nin ilk online işlem platformlarından birini hayata geçirdiği belirtilmektedir.

Tezmen, kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2024 yılının Eylül ayından itibaren Barikat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da çalışmalarını sürdüren Tezmen, bu görevi kapsamında siber güvenlik ve teknoloji alanlarında görev yapmaktadır.

Tezmen, 2022 yılından bu yana DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Sermayesi Komite Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2023 yılından itibaren ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.