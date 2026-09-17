Emre Tezmen kimdir? Emre Tezmen kaç yaşında, nereli, eşi kim, serveti ne kadar?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Katılımevim'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yeni Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim ve serveti ne kadar? Detaylar...

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Emre Tezmen, finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici olarak tanınmaktadır. Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tezmen, Tera Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Tezmen, ekonomi ve işletme alanlarında eğitim aldı. 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun oldu. 1997 yılında ise VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı. Ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip olan Tezmen, CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

Profesyonel kariyerinde finans ve teknoloji alanlarına odaklanan Tezmen, Türkiye'nin ilk online işlem platformlarından birini hayata geçiren isimler arasında yer aldı. Kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

EMRE TEZMEN SERVETİ NE KADAR?

Emre Tezmen'in toplam kişisel servetine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış net bir rakam bulunmamaktadır.

Bu nedenle Tezmen'in kişisel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Şirketlerde üstlendiği yönetim kurulu başkanlığı görevleri veya sahip olduğu şirketlerle ilgili bilgiler, tek başına kişisel servetinin toplam tutarını göstermemektedir.

EMRE TEZMEN KAÇ YAŞINDA?

Emre Tezmen'in doğum tarihi, verilen bilgiler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğitim hayatının bir bölümünü Belçika'nın Brüksel kentinde sürdüren Tezmen, 1995 yılında ULB'den Ekonomi, 1997 yılında ise VUB'den İşletme yüksek lisans derecesi aldı. Ancak bu bilgiler, doğum yeri veya memleketine ilişkin bir bilgi vermemektedir.

EMRE TEZMEN EŞİ KİM?

Emre Tezmen'in eşinin kim olduğuna ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış bir bilgi, verilen bilgiler arasında yer almamaktadır.

Bu nedenle eşinin kim olduğu konusunda herhangi bir isim veya kişisel bilgi paylaşmak mümkün değildir.