Emre Bol Aziz Yıldırım olayı nedir, Aziz Yıldırım Emre Bol'a ne dedi?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile spor yorumcusu Emre Bol arasında yaşanan tartışmaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Sosyal medyada da gündem olan olayın ardından Aziz Yıldırım’ın Emre Bol’a ne söylediği ve ikili arasında neler yaşandığı araştırılmaya başlandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE BOL'A SERT TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor yorumcusu Emre Bol arasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Yıldırım, Emre Bol'un YouTube yayınında kızıyla ilgili ifadeler kullandığını belirterek tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı, kızının futbolcularla yaptığı telefon görüşmelerinin farklı şekilde yorumlanmasına karşı çıktı.

KIZININ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Aziz Yıldırım, Emre Bol'un kızının Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylediğini aktardı. Yıldırım, söz konusu görüşmelerin gerçekleştiğini doğrularken bunun aile ilişkileri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, kızının futbolcularla görüşmelerinden yola çıkılarak takımın kadro tercihleri hakkında ima oluşturulmasına tepki gösterdi.

“TAKIMI DA KADROYU DA İSMAİL KARTAL YÖNETİR”

Aziz Yıldırım açıklamasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu vurguladı. Kadro ve takım yönetiminin teknik direktörün sorumluluğunda olduğunu belirten Yıldırım, kızının futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden farklı bir anlam çıkarılmasını eleştirdi.

Yıldırım, bu tür imaların kabul edilemez olduğunu savunarak tartışmanın kızının üzerinden yürütülmemesi gerektiğini dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN 3 TEMMUZ SÜRECİ HATIRLATMASI

Yıldırım, açıklamasında Emre Bol'un geçmişteki bazı yayınlarını da gündeme taşıdı. Özellikle 3 Temmuz sürecine ilişkin eski açıklamalara değinen Yıldırım, Bol'un daha önce Emenike ile ilgili ortaya attığı iddiaları hatırlattı.

Yıldırım, geçmişte dile getirilen “Emenike'nin para sayma görüntüleri” iddiasına ilişkin görüntülerin nerede olduğunu sorarak bu konuda Bol'dan açıklama beklediğini ifade etti.

“KIZIMI O TARTIŞMALARINA ALET ETME”

Aziz Yıldırım, açıklamasının sonunda eleştirilerin doğrudan kendisine yöneltilmesi gerektiğini belirtti. Kızı üzerinden yapılan tartışmaların dışında tutulmasını isteyen Yıldırım, kendisine yönelik eleştiri ve iddialara doğrudan cevap verebileceğini ifade etti.