Emir Sarıgül kimdir? Revna Sarıgül'ün eşi Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Emir Sarıgül'ün babası kimdir?

Son dönemde hem siyaset hem de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Ömer Sarıgül, özel hayatında yaşanan gelişmelerle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Emir Sarıgül kimdir? Revna Sarıgül'ün eşi Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Emir Sarıgül'ün babası kim? Detaylar haberimizde.

REVNA SARIGÜL'ÜN EŞİ ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Siyaset ve spor dünyasıyla iç içe bir aileden gelen Ömer Sarıgül, son dönemde özel hayatıyla yeniden kamuoyunun gündemine oturmuştur. Özellikle eşi Revna Sarıgül ile yaşadığı boşanma süreci, magazin ve haber başlıklarında geniş yer bulurken, Ömer Sarıgül'ün hayatı, kariyeri ve aile geçmişi de merak konusu olmuştur.

1993 yılında dünyaya gelen Ömer Sarıgül, siyasi kimliğiyle tanınan bir ailenin ferdi olmasının yanı sıra, spor camiasına olan yakınlığıyla da bilinen bir isimdir. Babası Mustafa Sarıgül'ün aktif siyasetteki rolü, Ömer Sarıgül'ün de erken yaşlardan itibaren kamuoyunun radarına girmesine neden olmuştur.

ÖMER SARIGÜL'ÜN BABASI KİMDİR?

Ömer Sarıgül'ün babası, Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Mustafa Sarıgül'dür. Mustafa Sarıgül, 1999–2014 yılları arasında İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır.

2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde Erzincan'dan birinci sıradan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Sarıgül, siyasi kariyerine Kağıthane Belediyesi'nde başlamış, zamanla ulusal çapta tanınan bir figür hâline gelmiştir.

Kamuoyunda sıkça kullandığı "Can Erzincan" söylemiyle de bilinen Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı aktif kullanarak siyaset yapan isimler arasında yer almaktadır. Ömer Sarıgül'ün annesi ise tanınmış isimlerden Aylin Kotil'dir.

ÖMER SARIGÜL KAÇ YAŞINDA?

Ömer Sarıgül'ün yaşı da hakkında en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ömer Sarıgül 1993 doğumludur.

ÖMER SARIGÜL NERELİ?

Ömer Sarıgül'ün nereli olduğu sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, ailesiyle bağlantılı olarak İstanbul merkezli bir yaşam sürdürdüğü bilinmektedir.

Babası Mustafa Sarıgül'ün Erzincan kökenli olması nedeniyle, Sarıgül ailesinin Erzincan ile güçlü bağları bulunmaktadır.

ÖMER SARIGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Ömer Sarıgül'ün mesleki faaliyetleri hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı ve doğrulanmış bilgiler sınırlıdır. Bilinen en net unsur, siyasetten ziyade spor camiasına olan ilgisi ve özellikle Galatasaray Spor Kulübü ile olan bağıdır.

Galatasaray Kulübü başkan üyesi olduğu belirtilen Ömer Sarıgül, kulüple ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Bunun dışında eğitim hayatı ve profesyonel kariyerine ilişkin detaylara dair kamuoyunda net ve doğrulanmış bilgiler bulunmamaktadır.

BOŞANMA SÜRECİYLE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ömer Sarıgül, 2019 yılında evlendiği Revna Sarıgül ile yaşadığı ayrılık süreciyle 2025 yılı itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarına taşınmıştır. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Revna Sarıgül'ün aldatma iddiasıyla dava açtığı, kendisi ve çocukları adına aylık milyonları bulan nafaka ile yüksek miktarda maddi ve manevi tazminat talep ettiği öne sürülmüştür.

Karşı taraftan gelen bilgilerde ise Ömer Sarıgül'ün söz konusu rakamları kabul etmediği, daha düşük nafaka ve tazminat önerisinde bulunduğu iddia edilmiştir. Taraflar arasında lüks araçlar ve maddi destek konularında da anlaşmazlık yaşandığına dair haberler magazin basınında geniş yer bulmuştur.

Dava sürecinde ortaya atılan rakamlar ve iddialar, boşanmayı magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline getirmiştir.