Araç sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyeti her zaman en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde gündeme gelen "Emekliye Ötv'siz araç verilecek" iddiaları, özellikle 2026 yılında geçerli olacak kurallarla birlikte otomobil piyasasında merak uyandırdı. Peki, Emekliye Ötv'siz araç SON DAKİKA! Emekliye Ötv'siz araç Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, şartları neler, hangi araçlarda geçerli olacak? Detaylar haberimizde.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ SON DAKİKA!

Ötv muafiyeti kapsamındaki düzenlemeler, hem vergi avantajları hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muafiyet ile öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı son tebliğle birlikte ÖTV üst limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Bu tutar, vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emekliler için ÖTV'siz araç alma hakkı, uzun süredir tartışılan konular arasında bulunuyor. Bazı milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, memur ve SSK emeklilerini kapsamazken, yalnızca Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı bazı çiftçileri kapsıyor.

Ancak bu teklif Meclis'te görüşülüp onaylanmadığı ve Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için, mevcut durumda emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle, "Emekliye ÖTV'siz araç verilecek" iddiaları henüz yasal bir zemine kavuşmuş değil.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Şu an için TBMM'ye sunulan ÖTV muafiyeti teklifi, yalnızca sınırlı bir grup emekliyi kapsıyor ve genel emeklileri kapsamıyor. Resmî süreç tamamlanmadan yasa hâlâ tasarı aşamasında olduğu için kesin bir yürürlüğe giriş tarihi bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

ÖTV'siz araç alımında geçerli olan şartlar, özellikle engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar için uygulanıyor. Mevcut yasalar kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için:

Engelli bireyin sağlık kurulu raporunda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresi bulunmalı.

Alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olmalı.

Aracın, kişinin engel durumuna uygun özel tertibatla donatılmış olması gerekiyor.

ÖTV'siz araç 10 yıl boyunca elden çıkarılamaz. Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarı ödenmek zorunda. (27 Aralık 2024'ten önce alınan araçlar için eski düzenleme geçerli; 5 yıl sonunda satış yapılabilir.)

Bu koşullar, ÖTV muafiyetinin doğru ve güvenli şekilde uygulanmasını sağlıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK?

ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modeller, hem Türkiye pazarında yüksek satış rakamlarına sahip hem de fiyat segmenti açısından geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. 2026 yılında düzenlemeden en çok etkilenmesi beklenen araçlar şunlar:

Toyota Corolla – Hem güvenlik hem de yerli üretim destekli versiyonlarıyla öne çıkıyor.

Opel Corsa – Fiyat segmenti ve kullanıcı dostu özellikleri ile avantajlı.

Fiat Egea Sedan – Türkiye'de üretilmesi nedeniyle olası yerli üretim teşvikli düzenlemede öncelikli avantaj sunuyor.

Otomotiv sektöründe, özellikle Fiat Egea Sedan gibi yerli üretim modeller, olası vergi avantajları ve teşviklerden daha fazla fayda sağlayabilir.