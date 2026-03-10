Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi yatacak? Memur ve emekli maaşı erken yatar mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Mart ayı geldiğinde, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili rutin hazırlıklar başlıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte maaş ödemelerinin planlanması, hem alışveriş hem de tatil hazırlıklarının temel taşlarından biri haline geliyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Mart ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gündeminde aynı soru var: Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi yatacak? Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak ve vatandaşlar hem alışveriş hem de seyahat planlarını maaş tarihine göre yapmak istiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçerken, emekli maaşları 17–26 arasında ödeniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı takdirde, tahsis numarasına göre bazı SSK emeklileri maaşlarını bayram öncesi alabilecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ERKEN YATAR MI?

Memurların maaşları, her ay olduğu gibi bu sene de 15 Mart'ta hesaplara yatırılacak. Yani Ramazan Bayramı öncesinde memurlar maaşlarını almış olacaklar. Bu durum, bayram öncesi alışveriş ve tatil planları için büyük rahatlık sağlıyor.

Emekli maaşları ise farklı bir takvime göre ödeniyor:

4A SSK emeklileri tahsis numarasına göre 17–26 Mart arasında maaş alıyor.

4B Bağ-Kur emeklileri ise 25–28 Mart tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görecekler.

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emekli aylıkları Mart ayında şu şekilde ödenecek:

Son rakam 9 → 17 Mart

Son rakam 7 → 18 Mart

Son rakam 5 → 19 Mart

Son rakam 3 → 20 Mart

Son rakam 1 → 21 Mart

Son rakam 8 → 22 Mart

Son rakam 6 → 23 Mart

Son rakam 4 → 24 Mart

Son rakam 2 → 25 Mart

Son rakam 0 → 26 Mart

Bu takvime göre, bazı SSK emeklileri maaşlarını bayram öncesi alabilecek, bazıları ise bayram sonrasına kalacak.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son iki hanesine göre ödeniyor:

Son iki hane 5, 7, 9 → 25 Mart

Son iki hane 3, 1 → 26 Mart

Son iki hane 4, 6, 8 → 27 Mart

Son iki hane 0, 2 → 28 Mart

Dolayısıyla, Bağ-Kur emeklilerinin çoğu maaşlarını bayramdan sonra alacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Özetlemek gerekirse, Mart ayı maaş ödemeleri ve bayram öncesi durumları şöyle:

Memur maaşları: 15 Mart 2026'ta hesaplarda

4A SSK emekli maaşları: Tahsis numarasına göre 17–26 Mart

4B Bağ-Kur emekli maaşları: Tahsis numarasına göre 25–28 Mart

Vatandaşlar, maaşlarını tahsis numaralarına göre kontrol ederek bayram öncesi veya sonrası ödeme tarihlerini öğrenebilir. Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacağından, özellikle 17–19 Mart'ta maaş alacak SSK emeklileri bayram öncesi ödeme alabilecek.