Emekli ÖTV'siz araç SON DAKİKA! Emekliye ÖTV'siz şartları belli oldu mu, meclisten geçti mi? Emekliye ÖTV'siz araç listesi!

Türkiye'de artan otomobil fiyatları ve vergi yükü, özellikle sabit gelirle yaşamını sürdüren emekliler için araç sahibi olmayı her geçen yıl daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle son dönemde kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri de emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi oldu. Peki, Emekliye ÖTV'siz şartları belli oldu mu? Emekliye ÖTV'siz meclisten geçti mi? Emekliye ÖTV'siz araç listesi! Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Emeklilere ÖTV'siz araç satın alma hakkı tanınmasına yönelik düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. Ancak teklif taslağında yer alan bazı temel kriterler kamuoyuna yansımış durumda.

Taslak metne göre düzenlemeden yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartların belirlenmesindeki temel amaç ise düzenlemenin yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve olası suistimallerin önüne geçmek.

Öne çıkan koşullar arasında özellikle emeklilik türü, araç kullanım süresi ve satış kısıtlamaları gibi başlıklar bulunuyor. Teklifte ayrıca bu hakkın sınırsız şekilde kullanılmasının önüne geçmek için çeşitli sınırlamalar da yer alıyor.

Bu kapsamda düzenlemenin yasalaşması halinde emeklilerin yalnızca bir kez ÖTV'siz araç satın alma hakkına sahip olması planlanıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayacak düzenleme henüz yasalaşmış değil. Konu şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir kanun teklifi niteliğinde.

Mevcut süreçte teklifin yürürlüğe girmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:

TBMM komisyonlarında görüşülmesi

Genel Kurul gündemine alınması

Milletvekillerinin oylamasıyla kabul edilmesi

Resmî Gazete'de yayımlanması

Bu adımlar tamamlanmadan düzenlemenin yürürlüğe girmesi mümkün değil. Dolayısıyla emeklilere ÖTV muafiyetli araç hakkının kesinleşmesi için Meclis sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu nedenle şu an itibarıyla emekliler için ÖTV'siz araç alımı konusunda kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?

Kanun teklifinde yer alan taslağa göre emeklilerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu şartlar hem düzenlemenin amacına uygun kullanılmasını sağlamak hem de kapsamın belirli bir çerçevede tutulması için hazırlanmış durumda.

Taslakta yer alan emeklilere ÖTV'siz araç şartları şu şekilde sıralanıyor:

Bağ-Kur'dan emekli olmak

Esnaf veya sanatkâr statüsünde bulunmak

ÖTV muafiyetinin yalnızca bir defaya mahsus uygulanması

Satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması veya devredilememesi

Hakkın emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması

Bu kriterler doğrultusunda düzenlemenin özellikle Bağ-Kur'dan emekli olmuş esnaf ve sanatkârları kapsaması hedefleniyor.

Ayrıca getirilen 5 yıllık satış yasağı, bu hakkın ticari amaçla kullanılmasını engellemek için önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor. Böylece ÖTV avantajıyla alınan araçların kısa sürede satılması ve spekülatif kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ!

Henüz düzenleme yürürlüğe girmediği için kesinleşmiş resmi bir araç listesi bulunmuyor. Ancak otomobil piyasasında yapılan değerlendirmelere göre düşük motor hacimli ve görece uygun fiyatlı modellerin bu kapsamda yer alabileceği ifade ediliyor.

2026 yılı otomobil piyasasında öne çıkan ve ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebileceği konuşulan bazı modeller şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea Sedan

Renault Clio

Hyundai i20

Dacia Sandero Stepway

Toyota Corolla

Togg T10X

Citroën ë-C3

Dacia Spring

MG4 Electric

Fiat 500e

Özellikle elektrikli otomobiller, düşük kullanım maliyetleri ve görece avantajlı vergi yapıları nedeniyle bu tür düzenlemelerde daha fazla ilgi görüyor. Bu nedenle elektrikli araçların ÖTV muafiyetli seçenekler arasında ön plana çıkabileceği değerlendiriliyor.