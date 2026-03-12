EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ: (4A, 4B, 4C) SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı öncesi ödemelere ilişkin takvim belli oldu. Her yıl iki kez verilen bayram ikramiyeleri, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında emekliler için önemli bir destek olarak görülüyor. 2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri gözlerini ikramiye ve maaş ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevirmiş durumda. Peki, (4A, 4B, 4C) SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

2026 Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ödemeler, Mart ayı içerisinde kademeli olarak gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, emekliler hem Mart ayı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini belirtilen tarihlerde alacak.

SSK kapsamında yer alan emeklilerin ödemeleri üç farklı tarihte hesaplara yatırılacak. Normal ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Mart olan emekliler için ödeme tarihi 14 Mart 2026 olarak belirlendi. Normal ödeme günü 21, 22 ve 23 Mart olan emekliler ise 15 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak. Normal ödeme günü 24, 25 ve 26 Mart olan SSK emeklilerinin ödemeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur emeklileri için de ayrı bir ödeme planı oluşturuldu. Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olan Bağ-Kur emeklileri 17 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak. Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar ise 18 Mart 2026 tarihinde maaş ve bayram ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler için ise ödeme tek bir tarihte yapılacak. Buna göre Emekli Sandığı emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında, bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı geliyor. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak bu ödeme, emeklilerin bayram hazırlıkları için önemli bir ekonomik destek anlamı taşıyor.

2026 yılı için belirlenen takvime göre SSK emeklilerinin ikramiye ödemeleri 14 Mart ile 16 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, emeklilerin normal maaş ödeme günlerine göre belirlenmiş durumda.

Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyelerini 17 ve 18 Mart 2026 tarihlerinde alacak. Bu grupta da ödeme günleri, emeklilerin sistemde kayıtlı maaş ödeme tarihleri dikkate alınarak planlandı.

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde tek seferde yatırılacak.

Bu takvim doğrultusunda Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde hem Mart ayı maaşını hem de 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesini almış olacak.

ÖDEMELER NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi ödemeleri, maaşların yatırıldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Yani emeklilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Maaşlarını bankalardan alan emekliler ikramiyelerini aynı hesap üzerinden çekebilecek. PTT aracılığıyla maaş alan emekliler için ise ödemeler yine PTT hesaplarına yatırılacak.

Bu sistem sayesinde emekliler, ödeme günlerinde herhangi bir ek işlem yapmadan hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini kolaylıkla alabilecek.