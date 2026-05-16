Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SSK-BAĞKUR bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım sürerken, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki vatandaşlara yapılacak ödemelerin tarihleri belli oldu. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ödemeler Mayıs ayı içerisinde hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan ödeme takvimine göre, 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların ödemeleri tahsis numaralarına ve ödeme günlerine göre banka hesaplarına yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre belirlenen tutarları aynı dönem içerisinde alacak. 2026 yılı için bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanacak.

4A SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödeme günleri tahsis numaralarına göre ayrı ayrı planlandı. Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler ikramiyelerini mevcut ödeme günlerinde alacak. Ödeme günü 23 ve 24 olan vatandaşların ödemeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 olan emeklilere ise ödemeler 22 Mayıs tarihinde yapılacak. Mayıs dönemi aylıkları ile birlikte yatırılacak bayram ikramiyeleri, emeklilerin banka hesaplarına doğrudan aktarılacak.

BAĞKUR BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında maaş alan emekliler için de ödeme tarihleri açıklandı. Buna göre ödeme günü 25 ve 26 olan vatandaşların bayram ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak. Emekli Sandığı kapsamında bulunan vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri ise 20 Mayıs tarihinde tek seferde gerçekleştirilecek. Yapılacak ödemeler banka hesapları üzerinden hak sahiplerine ulaştırılacak.