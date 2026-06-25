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Ekvador Almanya hangi kanalda? Ekvador Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ekvador Almanya hangi kanalda? Ekvador Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Ekvador Almanya maçı hangi kanalda belli oldu. Ekvador Almanya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ekvador Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ekvador Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Ekvador Almanya maçı yayın bilgisi!

Ekvador Almanya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ekvador Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ekvador Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Ekvador Almanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

EKVADOR ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvador Almanya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ekvador Almanya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

EKVADOR ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ekvador Almanya maçı, East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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