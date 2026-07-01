SPK onayının ardından Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arzında süreç resmen başladı. Otomotiv ve turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketin talep toplama takvimi, halka arz fiyatı, dağıtılacak pay miktarı, katılım endeksi durumu ve başvuru yapılabilecek aracı kurumlar kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar için izahnamede yer alan tüm temel bilgiler netlik kazandı. Peki, Ekim Turizm halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Ekim Turizm halka arz hangi bankalarda var, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

EKİM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 1 Temmuz, 2 Temmuz ve 3 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Talep toplama işlemleri üç gün boyunca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre halka arzda pay başına satış fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL olması beklenirken, halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 19,47 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

EKİM TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplam 161.999.998 lot pay yatırımcılara sunacak.

Bu payların;

132.000.000 lotu sermaye artırımı,

30.000.000 lotu ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

Katılım sayısına göre yatırımcı başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları ise şu şekilde açıklandı:

150 bin katılım: Yaklaşık 756 lot (22.876 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 454 lot (13.738 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 324 lot (9.804 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 227 lot (6.869 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 162 lot (4.902 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 104 lot (3.147 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 71 lot (2.148 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 52 lot (1.573 TL)

Yukarıdaki hesaplamalar, olası katılım senaryolarına göre hazırlanan tahmini dağıtım verilerini göstermektedir.

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EKİM TURİZM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arzına ilişkin yayımlanan bilgilerde, şirket paylarının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı açıklandı.

EKİM TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Intercity Ekim Turizm halka arzına aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden talepte bulunulabilecek:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

EKİM TURİZM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Intercity Ekim Turizm halka arzında talep toplama işlemleri 3 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Paylaşılan bilgiler kapsamında halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin herhangi bir tarih bilgisi yer almamaktadır.

Sonuçlar, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket ve halka arz sürecinde görev alan yetkili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.