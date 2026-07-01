Borsa İstanbul'da halka arz takvimini yakından takip eden yatırımcıların gündemindeki şirketlerden biri olan Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini resmen başlattı. Üretim kapasitesiyle öne çıkan şirket, sermayesini tabana yayma hedefi doğrultusunda yatırımcılara paylarını sunuyor. Peki, Golda Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Golda Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

GOLDA GIDA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında yatırımcılardan talepler 1 Temmuz 2026 ve 2 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak.

Yayımlanan izahname kapsamında talep toplama işlemleri iki gün boyunca 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için Bireysele Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak. Böylece bireysel yatırımcı grubuna ayrılan paylar, belirlenen dağıtım esasları doğrultusunda eşit şekilde dağıtılacak.

Golda Gıda halka arzında pay başına satış fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi.

Şirket, halka arz kapsamında toplam 87.499.998 adet payı yatırımcılara sunacak. Bu payların;

50.000.000 adedi sermaye artırımı,

37.499.998 adedi ise Bera Holding A.Ş.'nin ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 804 milyon TL olması beklenirken, halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 35 seviyesine ulaşacak.

GOLDA GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Golda Gıda halka arzında bireysel yatırımcılar için Bireysele Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu nedenle yatırımcı başına düşecek lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Paylaşılan tahmini hesaplamalara göre yatırımcı başına düşmesi beklenen lot miktarları şu şekilde sıralanıyor:

150 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 583 lot (5.363 TL)

250 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 350 lot (3.220 TL)

350 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 250 lot (2.300 TL)

500 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 175 lot (1.610 TL)

700 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 125 lot (1.150 TL)

1,1 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 80 lot (736 TL)

1,6 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 55 lot (506 TL)

2,2 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 40 lot (368 TL)

Yukarıdaki veriler, halka arza katılım yoğunluğuna göre hazırlanan tahmini dağıtım hesaplamalarını göstermektedir.

GOLDA GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Faizsiz yatırım ilkelerine göre işlem yapmak isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği konulardan biri de halka arzların katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu oluyor.

Yayımlanan onaylı izahname kapsamında yer alan bilgilere göre Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı katılım endeksi kriterlerine uygundur.

Bu kapsamda katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar, GOLDA paylarına ilgili kriterler doğrultusunda talepte bulunabilecek.

GOLDA GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 2 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Şirket tarafından paylaşılan bilgiler kapsamında halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin herhangi bir tarih bilgisi yer almamaktadır.

Sonuçlar, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket ve halka arz sürecinde görev alan yetkili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.