Ece Erken'in aylık geliri ne kadar? Ece Erken abonelik sistemi üzerinden para mı kazanıyor, ne kadar kazanıyor?

Ece Erken'in hayranları için açtığı abonelik sistemi, hem sosyal medyada hem de ekonomi gündeminde dikkat çekiyor. Ece Erken bu sistemden ne kadar kazanıyor, abonelik modeli nasıl işliyor ve ünlü sunucunun geliri ne kadar? Detaylar ve merak edilenler haberimizin devamında…

ECE ERKEN ABONELİK SİSTEMİNDEN NE KADAR KAZANIYOR?

Ece Erken, abonelik sistemi üzerinden hayranlarına özel içerikler sunuyor. Aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenen sistemde, mevcut abone sayısının 2 bini geçtiği ve bu modelle bir gün içinde yaklaşık 100 bin TL gelir elde edebileceği iddia ediliyor.

ECE ERKEN'İN GELİRİ NE KADAR?

Günlük gelirinin yaklaşık 100 bin TL civarında olduğu konuşuluyor. Sunucu, abonelerine özel şimdiden 6 paylaşım yaptı. Abonelik sistemi, sosyal medyada Şeyma Subaşı ve Melek Mosso gibi ünlülerin de tercih ettiği bir gelir modeli olarak dikkat çekiyor.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken (d. 11 Mayıs 1978, Tekirdağ), Türk sunucu ve oyuncudur. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Daha sonra Ankara'da Radyo Vizyon ve Radyo Genç'te çalıştı, İstanbul'a geldikten sonra Kral TV, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva gibi kanallarda görev aldı. Televizyonculukta ise Star TV'de başladı ve çeşitli kanallarda birçok program sundu.

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1978 doğumlu olan Ece Erken, 2026 itibarıyla 47 yaşındadır.

ECE ERKEN NERELİ?

Ece Erken, Tekirdağ doğumludur; baba tarafı Samsunludur.

ECE ERKEN'İN KARİYERİ

Televizyon sunuculuğu: Show TV'de 4 yıl boyunca "Klip 95-96-97-98-99" programını sundu. TGRT'de "Nilgün" dizisinde başrol oynadı, "Aşk ve Gurur" ve "Lise Defteri" dizilerinde rol aldı.

Programlar: ATV'de "Mavi Şeker", FOX'ta "Aç Aç Kazan", Kanaltürk'te "Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken", Beyaz TV'de "Tatlım Benim" ve "Söylemezsen Olmaz", TRT 1'de "İyi Fikir", TV100'de "Biz Bize", KRT TV'de "Mevzu Gündem" ve TRT Türk'te "Ece Erken ile Kahve Molası".

Radyo kariyeri: Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva'da çalıştı.

Ece Erken, hem televizyon hem de sosyal medya üzerinden farklı platformlarda geniş bir takipçi kitlesine hitap etmeye devam ediyor.