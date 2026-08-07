Ebrar Karakurt'un sağlık durumu nasıl? Son dakika! Ebrar Karakurt Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak mı?

Son dakika gelişmesiyle birlikte Ebrar Karakurt'un sağlık durumu ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyip giymeyeceği voleybolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu, milli yıldızın sakatlık sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaparken, tedavisinin kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi. Ebrar Karakurt'un sağlık durumu nasıl, Avrupa Şampiyonası kadrosunda neden yer almadı? İşte merak edilen ayrıntılar...

EBRAR KARAKURT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Ebrar Karakurt'un A Milli Takım kampının başlangıcında yapılan kontrollerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. Öncelikle istirahat sürecini tamamlayan milli voleybolcu için daha sonra fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatıldı.

A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin birlikte yürüttüğü takip sürecinde yapılan değerlendirmelerde, mevcut bulgularda belirgin iyileşme görüldüğü belirtildi. Ancak uzman ekipler, sporcunun güvenli şekilde sahalara dönebilmesi için iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığı görüşünde birleşti.

EBRAR KARAKURT AVRUPA ŞAMPİYONASINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Ebrar Karakurt, sağlık durumu gözetilerek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mevcut kadrosunda yer almadı. Bu karar, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucunda alındı.

Mevcut açıklamaya göre Ebrar Karakurt'un Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almamasının nedeni sakatlığının tamamen iyileşme sürecini tamamlamamış olması olarak gösterildi.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğan Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı ve smaçör pozisyonlarında görev yapan 1,96 metre boyundaki sporcu, Eczacıbaşı Spor Kulübü ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alıyor.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank altyapısında başlayan Karakurt, kariyerinde VakıfBank'ın yanı sıra İtalya'da Igor Gorgonzola Novara, Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ve Eczacıbaşı formalarını giydi. Güçlü hücumları, mücadeleci oyun tarzı ve enerjik performansıyla tanınan milli voleybolcu, alt yaş kategorilerinden itibaren milli takım formasıyla birçok uluslararası başarı ve madalya kazandı.