DİSK 2026 asgari ücret talebi ne kadar? DİSK asgari ücret açıklaması!

Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biri olan DİSK, 2026 yılı için asgari ücret talebini açıkladı. DİSK'in talebi, işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Açıklamada, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin yaşam maliyetinin dikkate alınması gerektiği belirtti. Peki, DİSK 2026 asgari ücret talebi ne kadar? DİSK asgari ücret açıklamasının detayları...

Türkiye'de asgari ücret belirleme süreci her yıl milyonlarca çalışan için kritik önem taşıyor. Asgari ücret masasında resmi olarak temsil edilmeyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2026 yılı öncesinde kendi taleplerini açıkladı. Peki, DİSK 2026 asgari ücret talebi ne kadar? DİSK asgari ücret açıklaması haberimizde!

DİSK 2026 ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

DİSK'in 2026 asgari ücret talebi, özellikle yoksulluk sınırı ve Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (KB GSYH) endeksine dayalı bir yaklaşımı içeriyor.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücretin sadece çalışanın değil, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de yaşam standartlarını karşılaması gerektiğine dikkat çekti. Çerkezoğlu, iki kişinin çalıştığı bir hane için belirlenen ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise, asgari ücretin uzun yıllar boyunca değer kaybetmiş olması. Çerkezoğlu, "2005'ten bu yana asgari ücretli 22 Cumhuriyet altını kaybetti" diyerek, işçilerin alım gücündeki ciddi erimeye dikkat çekti.

DİSK ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

DİSK'in 2026 asgari ücret açıklaması, yalnızca rakamsal taleplerin ötesinde geniş kapsamlı bir ekonomik analiz içeriyor. Çerkezoğlu, açıklamasında şu temel noktalara değindi:

2025 yılı itibarıyla, resmi enflasyona göre belirlenen asgari ücret, yıl boyunca eriyerek işçilerin alım gücünü düşürdü.

Günümüz Türkiye'sinde bir ailede anne, baba ve iki çocuk çalışsa bile, ailenin geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Açlık sınırı 30 bin TL'ye, yoksulluk sınırı ise 90 bin TL'ye yaklaşmış durumda.

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

"Hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı" dayatmasının işçiler için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çerkezoğlu ayrıca, Türkiye'de işçilerin yarısının asgari ücret ve civarında ücretlerle çalıştığını ifade ederek, ücret dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti. Özel sektörde çalışanların yalnızca yüzde 12,7'si asgari ücretin iki katından fazla ücret alırken, geri kalan büyük çoğunluk düşük gelirle geçimini sağlamak zorunda kalıyor.

DİSK ASGARİ ÜCRET RAPORU

DİSK'in hazırladığı 2026 Asgari Ücret Raporu, ekonomik verilerle desteklenmiş somut öneriler içeriyor. Raporda öne çıkan başlıca noktalar şunlar:

Asgari Ücret Komisyonu Öncesi Kural Belirlenmeli: Asgari ücret artık yalnızca küçük bir azınlığın değil, işçilerin çoğunluğunun temel ücreti olarak görülmeli.

KB GSYH'nin Yüzde 60'ı Olmalı: Somut öneri olarak, asgari ücretin Kişi Başına GSYH'nin yüzde 60'ına endekslenmesi gerektiği belirtiliyor. Örneğin, 2025 yılı için aylık ortalama KB GSYH beklentisi 60 bin TL ise, net asgari ücretin bunun yüzde 60'ından az olmaması gerektiği vurgulanıyor.

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı Genişletilmeli: Asgari ücret, yalnızca referans noktası olarak kullanılarak toplu sözleşmelerle uyumlu hale getirilmeli.

Geçim Şartları Esas Alınmalı: Asgari ücret artışında sadece enflasyon değil, işçilerin geçim şartları ve yoksulluk sınırı dikkate alınmalı.

Gelirde ve Vergide Adalet Sağlanmalı: İşçilerin prim destekleri Hazine tarafından karşılanarak net ücret artırılmalı.

En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Düzeyine Çıkarılmalı: Sosyal güvenlik açısından işçiye eşitlik sağlanmalı.

Kamu ve Özel Sektör Arasındaki Fark Azaltılmalı: Devletin belirlediği kamu asgari ücreti ile özel sektördeki ücret arasındaki uçurum ortadan kaldırılmalı.

Asgari Ücret Yılda İki Kez Güncellenmeli: Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde işçilerin alım gücü korunmalı.

Uluslararası Standartlara Uygun Hesaplama: Asgari ücret sadece işçi için değil, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşam şartları da dikkate alınarak belirlenmeli.

Raporda öne çıkan rakamsal veriler ise çarpıcı: Türkiye'de 11,2 milyon işçi (yüzde 62,5) asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında gelirle çalışıyor. 2003 yılında yıllık asgari ücret ile alınabilen altın sayısı 25,4 iken, 2025 yılında bu sayı 9,5'e düşmüş durumda. Türkiye, Avrupa'da euro cinsinden en düşük asgari ücrete sahip ülkeler arasında yalnızca Arnavutluk ve Bulgaristan ile yarışıyor.

