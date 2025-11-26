Haberler

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi bileti ne kadar?

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi bileti ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 2025 sezonunun en büyük maçlarından biri olarak taraftarları ekran başına ve stadyuma kilitleyecek. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak ve FB GS derbi bileti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi Fenerbahçe - Galatasaray, 2025 sezonunun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Taraftarlar hem tribünde hem de ekran başında bu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

2025 sezonunun en çok merak edilen sorularından biri olan "Derbi biletleri satışa çıktı mı?" sorusu için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri 26 Kasım 2025 itibarıyla satışa açılması bekleniyor. Kulüp tarafından yapılacak resmi duyuru sonrası, bilet satış platformları üzerinden taraftarlar biletlerini temin edebilecek.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte, özellikle internet üzerinden yapılan ön satışların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Taraftarların hızlı davranması, özellikle kapalı ve tribün kategorilerinde bilet bulma şansını artıracak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletlerin 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Bilet satışları genellikle kulübün resmi sitesi ve yetkili satış noktaları üzerinden gerçekleştirilecek.

Biletlerin satışa çıkacağı tarih yaklaştıkça, kulüpten gelecek duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Taraftarlar hem mobil uygulamalar hem de kulüp yetkili satış kanalları üzerinden satış detaylarına ulaşabilir.

Derbi biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi bileti ne kadar?

FB GS DERBİ BİLETİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Genellikle bilet fiyatları; maraton, kapalı, açık tribün ve loca gibi kategorilere göre değişiklik gösteriyor. Kulüpten gelecek resmi açıklama sonrası, tüm fiyat kategorileri güncel haliyle taraftarlarla paylaşılacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen derbi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Bu tarih, hafta içi olması nedeniyle özellikle bilet ve ulaşım planlaması yapan taraftarlar için önemli bir detay.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.