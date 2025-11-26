Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi Fenerbahçe - Galatasaray, 2025 sezonunun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Taraftarlar hem tribünde hem de ekran başında bu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

2025 sezonunun en çok merak edilen sorularından biri olan "Derbi biletleri satışa çıktı mı?" sorusu için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri 26 Kasım 2025 itibarıyla satışa açılması bekleniyor. Kulüp tarafından yapılacak resmi duyuru sonrası, bilet satış platformları üzerinden taraftarlar biletlerini temin edebilecek.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte, özellikle internet üzerinden yapılan ön satışların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Taraftarların hızlı davranması, özellikle kapalı ve tribün kategorilerinde bilet bulma şansını artıracak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletlerin 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Bilet satışları genellikle kulübün resmi sitesi ve yetkili satış noktaları üzerinden gerçekleştirilecek.

Biletlerin satışa çıkacağı tarih yaklaştıkça, kulüpten gelecek duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Taraftarlar hem mobil uygulamalar hem de kulüp yetkili satış kanalları üzerinden satış detaylarına ulaşabilir.

FB GS DERBİ BİLETİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Genellikle bilet fiyatları; maraton, kapalı, açık tribün ve loca gibi kategorilere göre değişiklik gösteriyor. Kulüpten gelecek resmi açıklama sonrası, tüm fiyat kategorileri güncel haliyle taraftarlarla paylaşılacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen derbi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Bu tarih, hafta içi olması nedeniyle özellikle bilet ve ulaşım planlaması yapan taraftarlar için önemli bir detay.