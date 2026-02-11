Depremzedelere faizsiz ev SON DAKİKA! Depremzedeler faizsiz fiyatla ev sahibi mi olacak, kampanyanın şartları nedir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada deprem bölgesinde inşa edilen 455 bin afet konutunun ödeme planına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan model; faizsiz, sabit taksitli ve 2 yıl geri ödemesiz bir sistemi kapsıyor. Peki, depremzedeler faizsiz fiyatla ev sahibi mi olacak, kampanyanın şartları nedir? Detaylar...

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutlarının ödeme detaylarını ilk kez kamuoyuna duyurdu. Erdoğan konuşmasında, "Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik" vurgusunu yaptı.

Açıklanan son dakika bilgilerine göre:

Toplam 455 bin afet konutu inşa ediliyor.

Konutların tüm altyapı bedelleri devlet tarafından karşılanıyor.

Kalan fiyat üzerinden yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Böylece altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devlet üstlenmiş oluyor.

Ödemeler, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

18 yıl boyunca taksitler sabit kalacak ve faiz uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İzmir, Elazığ, Bozkurt, Manavgat ve Giresun'da uygulanan faizsiz ve sabit fiyatlı konut modellerini hatırlatarak, aynı sistemin deprem bölgesinde de hayata geçirileceğini belirtti.

DEPREMZEDELER FAİZSİZ FİYATLA EV SAHİBİ Mİ OLACAK?

Açıklanan modele göre depremzedeler, uzun vadeli ve faizsiz bir sistemle konut sahibi olacak.

3+1 Afet Konutlarında Ödeme Planı

Ortalama konut fiyatı: 1 milyon 890 bin TL

Aylık taksit: 8.750 TL

Vade süresi: 18 yıl

Faiz: Yok (Sabit fiyat garantisi)

İlk ödeme: Anahtar tesliminden 2 yıl sonra

Bu modelde dikkat çeken en önemli unsur, taksitlerin 18 yıl boyunca değişmeyecek olması. Yani 8.750 TL olarak belirlenen aylık ödeme, vade boyunca sabit kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, vatandaşların zorlanmadan, uygun şartlarla ev sahibi yapılacağını vurguladı.

Köy Konutlarında Ödeme Detayları

Köy evleri için de benzer bir model uygulanacak:

18 yıl boyunca aylık 8.100 TL sabit taksit

Altyapı maliyetleri devlet tarafından karşılanacak

Maliyet üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak

Bu sistemle hem şehir merkezlerindeki afet konutları hem de kırsal bölgelerdeki köy konutları için eş zamanlı destek sağlanmış olacak.

DEPREMZEDELER FAİZSİZ FİYATLA EV SAHİBİ KAMPANYANIN ŞARTLARI NEDİR?

Açıklanan kampanya modeli birkaç temel unsur üzerine kuruluyor:

Devlet Destek Oranı

Altyapı bedelleri tamamen devlet tarafından karşılanıyor.

Kalan tutara yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Toplamda konut maliyetinin yüzde 65'i kamu tarafından üstleniliyor.

2 Yıl Geri Ödemesiz Dönem

Vatandaşlar anahtar teslimini aldıktan sonra 2 yıl boyunca ödeme yapmayacak. Bu süre, depremzedelerin ekonomik toparlanma süreci açısından önemli bir esneklik sağlıyor.

18 Yıl Sabit ve Faizsiz Taksit

3+1 konutlarda aylık 8.750 TL

Köy konutlarında aylık 8.100 TL

18 yıl boyunca fiyat değişmeyecek

Faiz uygulanmayacak

Bu modelde en kritik unsur, enflasyon veya ekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak taksitlerin sabit kalacak olması.

Peşin Ödeme Seçeneği: Dörtte Bir Fiyatına Konut

Peşin ödeme yapmak isteyenler için ayrıca bir alternatif sunuldu.

Afet konutları: 484 bin TL peşin

Köy konutları: 448 bin TL peşin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bedelin konutların yaklaşık dörtte biri seviyesinde olduğunu belirtti. Peşin alım için Meclis'te düzenleme yapılacağı ifade edilirken, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankalarının kolaylık sağlayacağı da açıklandı.