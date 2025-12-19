Demir Holding'e operasyon mu düzenlendi, neden düzenlendi? Demir Holding'in sahibi kimdir?

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kamuoyunun yakından tanıdığı şirketler arasında yer alan Demir Holding'in de operasyon listesinde bulunması, "Demir Holding'e neden operasyon yapıldı?" ve "Şirketin sahibi kim?" sorularını gündeme taşıdı. Soruşturmanın detayları ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEMİR HOLDİNG'E OPERASYON MU DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde toplam 26 şirkete "mali müşavir" operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan şirketler arasında Demir Holding de yer aldı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen baskınlarda şirketlere ve mali müşavirlere yönelik aramalar yapıldı, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DEMİR HOLDİNG'E NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Demir Holding'in de adının geçtiği operasyon; suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama iddiaları kapsamında gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden hayali fatura düzenlediği, bu faturaların şirket kayıtlarında gider olarak gösterildiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin sahte ticari faaliyetlerle ekonomiye yeniden sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

DEMİR HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Demir Holding'in sahibi ve bağlı şirketlerin yönetiminde bulunan isim Hamit Demir'dir. Hamit Demir, aynı zamanda Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

DEMİR HOLDİNG'İN SAHİBİ NE İŞ YAPIYOR?

Hamit Demir, uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. 1984 yılında Demir İnşaat'ın temellerini atmış, İstanbul'un birçok bölgesinde on binlerce konut, işyeri, okul ve plaza inşaatına imza atmıştır. Son yıllarda özellikle Beylikdüzü bölgesinde lüks konut projeleri geliştirmektedir. İnşaatın yanı sıra temiz enerji, tarım ve maden alanlarında da yatırımlar yaparak faaliyet alanlarını genişletmiştir. İş yaşamındaki çalışmaları nedeniyle geçmişte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüller almıştır.