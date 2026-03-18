Çeyrek finale çıkmak ekstra ülke puanı kazandırır mı (UEFA Şampiyonlar Ligi)?

Turnuvalarda çeyrek finale çıkmak ülke puanını artırır mı? Bu soru, sporseverlerin ve analiz uzmanlarının sıkça merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda elde edilen ilerlemeler, ülke puan tablolarında doğrudan etkili olabiliyor. Çeyrek final başarıları, sadece takımların değil, ülkelerin de uluslararası arenadaki sıralamasını şekillendirebiliyor.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLAR

UEFA ülke katsayısı, bir ülkeyi temsil eden kulüplerin Avrupa arenasında sergilediği genel performansa göre titizlikle hesaplanıyor. Mevcut puanlama sistemine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek ülke puanına doğrudan 1,5 bonus puan kazandırıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Anfield'da turu geçmesi durumunda hanemize yazılacak bu bonus puan, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini sağlamlaştırırken, gelecek sezonlarda Avrupa'ya daha fazla takım göndermemizin önünü açacak.

UEFA ÜLKE KATSAYISI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Ülke katsayısı, kulüplerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takımla katılacağını ve bu takımların turnuvalara hangi aşamadan (doğrudan gruplar veya ön eleme) başlayacağını belirleyen temel faktördür. Galatasaray'ın elde edeceği her başarı ve kazanacağı her bonus puan, sadece sarı-kırmızılı camiayı değil; Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer tüm Türk takımlarının Avrupa yolculuğunu kolaylaştırıyor.

KRİTİK EŞİK: ÇEYREK FİNALDEKİ 1,5 PUANLIK BONUSUN ANLAMI

Şampiyonlar Ligi, UEFA'nın en yüksek puan dağıttığı organizasyon olma özelliğini koruyor. Galibiyet ve beraberliklerden alınan standart puanların yanı sıra, "Çeyrek Finale Katılım Bonusu" olan 1,5 puan, ülke puanı ekleniyor.