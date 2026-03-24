Türk futbolunun emektar isimlerinden Çetin Güler'in vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde önemli görevler üstlenen Güler, uzun yıllar Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı. Peki, Çetin Güler kimdir, kaç yaşındaydı? Çetin Güler neden öldü? Detaylar...

ÇETİN GÜLER KİMDİR?

Çetin Güler, Türk futbolunun hem saha içi hem de teknik kadro tarafında uzun yıllar hizmet vermiş önemli isimlerinden biridir. Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Güler, daha sonra Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giydi.

Aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Güler, kısa sürede Türk futbolunun saygın antrenörleri arasında yer aldı. Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen deneyimli isim, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kulüp kariyerinde ise Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Güler; Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük görevinde bulundu.

1990 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine antrenör eğitimcisi olarak yeniden katılan Çetin Güler, uzun yıllar boyunca Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak görev yaparak Türk futbolunun altyapısına ve antrenör gelişimine önemli katkılar sağladı.

ÇETİN GÜLER KAÇ YAŞINDAYDI?

Çetin Güler'in yaşıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

ÇETİN GÜLER NERELİ?

Çetin Güler'in doğum yeriyle ilgili açık ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

ÇETİN GÜLER NEDEN ÖLDÜ?

Çetin Güler'in vefat nedenine ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama yapılmamıştır. .