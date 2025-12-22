Cemal Özgörkey kimdir? İş insanı Cemal Özgörkey kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İzmir doğumlu iş insanı Cemal Özgörkey, Türkiye'nin sanayi, gıda ve tarım sektörlerinde uzun yıllardır aktif rol alan, köklü bir iş dünyası geleneğinin temsilcilerinden biridir. Peki, Cemal Özgörkey kimdir? İş insanı Cemal Özgörkey kaç yaşında, nereli? Cemal Özgörkey ne iş yapıyor? Detaylar...

İŞ İNSANI CEMAL ÖZGÖRKEY KİMDİR?

Türk sanayi ve gıda sektörünün köklü ailelerinden birine mensup olan Cemal Özgörkey, çok yönlü kariyeri, uluslararası eğitimi ve kurumsal yönetim deneyimiyle öne çıkan bir iş insanıdır. Coca-Cola şişeleme sistemlerinden meyve suyu konsantresi üretimine, spor yöneticiliğinden sivil toplum faaliyetlerine uzanan geniş bir etki alanına sahiptir.

Özgörkey Holding'in ikinci kuşak temsilcilerinden biri olan Cemal Özgörkey, yalnızca aile mirasını sürdürmekle kalmamış; tarım, ambalaj ve gıda sanayilerinde kurumsal büyümeye odaklanan stratejik hamleleriyle de dikkat çekmiştir. Türkiye'de özel sektörün dönüşüm sürecine tanıklık eden ve bu sürecin aktif aktörlerinden biri olan Özgörkey, profesyonel yöneticilik anlayışıyla tanınmaktadır.

CEMAL ÖZGÖRKEY KAÇ YAŞINDA?

Cemal Özgörkey 1959 doğumludur. Doğum yılı esas alındığında, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

CEMAL ÖZGÖRKEY NERELİ?

Başarılı iş insanı İzmir doğumludur. Ailesinin iş yatırımlarının önemli bir bölümü Ege Bölgesi merkezli olsa da, eğitim ve kariyer hayatı İstanbul ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere farklı coğrafyalarda şekillenmiştir. İzmir, Cemal Özgörkey'in hem kişisel hem de profesyonel kimliğinde özel bir yere sahiptir.

CEMAL ÖZGÖRKEY NE İŞ YAPIYOR?

Cemal Özgörkey'in profesyonel kariyeri, 1984 yılında Türkiye'ye dönmesiyle birlikte fiilen başlamıştır. İş hayatına Özgörkey Grubu bünyesinde, Coca-Cola Şişeleme İzmir Pre-Mix Müdürlüğü görevinde adım atmıştır.

1987 yılında Coca-Cola İzmir Kemalpaşa Fabrika Müdürü olarak görev yapan Özgörkey, 1990-1996 yılları arasında Özgörkey Grubu'nun fabrika yönetimlerinden sorumlu Genel Koordinatör Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Bu dönemin ardından ambalaj ve meyve suyu konsantresi sektörlerine yönelen Cemal Özgörkey, Özgörkey Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş, 2009 yılından itibaren meyve ve sebze suyu konsantresi alanında stratejik yönetim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sadece sanayiyle sınırlı kalmayan kariyeri, spor yöneticiliğini de kapsar. 2008-2010 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Cemal Özgörkey, aynı dönemde Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Fransızca ve İngilizceyi ileri düzeyde bilen Özgörkey, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) kurucu üyeleri arasında yer almış; ayrıca 1991-1996 yılları arasında İzmir Atlıspor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. Hâlen İzmir ve İstanbul Atlıspor Kulüpleri üyeliğini sürdürmektedir.

CEMAL ÖZGÖRKEY EVLİ Mİ?

Cemal Özgörkey'in özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çeken başlıklar arasındadır. İlk evliliğini 23 Eylül 1995 tarihinde Jülide Ateş ile yapan Özgörkey, bu evliliğini 29 Mart 1996 tarihinde sonlandırmıştır.

İkinci evliliğini ise 28 Kasım 2010 tarihinde Elif Basım ile gerçekleştirmiştir. İş dünyasındaki görünürlüğüne rağmen özel yaşamını medyadan uzak ve dengeli bir şekilde sürdürmesiyle bilinir.