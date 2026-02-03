Borsa İstanbul'da enerji sektörü son dönemde önemli yapısal hamlelere sahne olurken, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) tarafından başlatılan bedelli sermaye artırımı süreci yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. SPK onayının ardından resmen başlayan bu süreç, "bölünme" kavramı, rüçhan hakkı tarihleri ve uygulama detaylarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Peki, CANTE bölündü mü, rüçhan hakkı ne zaman? Çan2 Termik (CANTE) bedelli sermaye artırımı nasıl gerçekleşecek? İşte Çan2 Termik (CANTE) bedelli sermaye artırımı sürecine dair tüm merak edilenler…

CANTE BÖLÜNDÜ MÜ?

Çan2 Termik (CANTE) için yatırımcıların en sık sorduğu soruların başında "CANTE bölündü mü?" geliyor. Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, söz konusu işlemin bedelli sermaye artırımı kapsamında teknik bir fiyat bölünmesi olduğudur.

CANTE, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onay doğrultusunda sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla %42,85 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almıştır. Bu tür işlemlerde, sermaye artırımının başladığı tarihte hisse fiyatı teorik olarak düzeltilir. Yatırımcılar bu durumu çoğu zaman "bölünme" olarak ifade etse de, şirketin ortaklık yapısında veya faaliyetlerinde bir parçalanma söz konusu değildir.

CANTE RÜÇHAN HAKKI NE ZAMAN?

Bedelli sermaye artırımlarında yatırımcı açısından en kritik başlıklardan biri rüçhan hakkı kullanım takvimidir. Çan2 Termik (CANTE) için bu takvim netleşmiş durumdadır.

Şirketin %42,85 oranındaki bedelli sermaye artırımı 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla başlayacaktır. Aynı tarih, yeni pay alma hakkı olarak bilinen rüçhan hakkı kullanımının da başlangıç günüdür.

Rüçhan hakkı kullanım süresi, mevzuat gereği 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda CANTE yatırımcıları, rüçhan haklarını 17 Şubat 2026 Salı günü seans sonuna kadar kullanabileceklerdir.

Bu tarihler arasında yatırımcılar:

Rüçhan haklarını kullanarak yeni pay alabilir,

Dilerlerse rüçhan kuponlarını borsada satarak nakde çevirebilirler.

Belirtilen süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları ise geçerliliğini yitirecektir.

ÇAN2 TERMİK (CANTE) BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Çan2 Termik'in bedelli sermaye artırımı, şirketin mali yapısını güçlendirmeye yönelik planlı ve kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor. Onaylanan sermaye artırımı kapsamında şirketin mevcut 7 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, %42,85 oranında artırılarak 10 milyar TL'ye yükseltilecektir.

Bu artışın:

3 milyar TL'lik kısmı bedelli sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bedelli sermaye artırımı sürecine katılmak isteyen yatırımcıların, rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihinden bir gün önce, yani 2 Şubat 2026 tarihinde, CANTE hisselerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayan yatırımcıların hesaplarına, 3 Şubat itibarıyla CANTE.R kodlu rüçhan kuponları otomatik olarak tanımlanacaktır.

Sermaye Artırımına Katılım Süreci Nasıl İşler?

Her 1 adet CANTE hissesi için, %42,85 oranında yeni pay alma hakkı tanımlanır.

Bedelli sermaye artırımında her yeni pay için 1 TL ödeme yapılması gerekir.

Yatırımcıların aracı kurum hesaplarında yeterli bakiyenin bulunması yeterlidir.

Örneğin; Midas yatırım hesabı üzerinden işlem yapan kullanıcılar, rüçhan haklarını platform üzerinden kolaylıkla kullanabilir. 3 Şubat tarihinde CANTE hissesine sahip olan yatırımcılar, portföylerinde otomatik olarak tanımlanan CANTE.R rüçhan kuponlarını görebileceklerdir.



NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.