CANLI MAÇ İZLE (BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR) 11 Eylül 2026 Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Erzurumspor canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 11 Eylül Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.

19.30: Nürnberg - Hannover 96 (S Sport Plus)

20.00: Beşiktaş - Erzurumspor FK - Süper Lig (beIN Sports 1 / 4K)

20.00: Sarıyer - Bandırmaspor - 1. Lig (beIN Sports 2)

21.30: Union Berlin - Schalke 04 (S Sport Plus)

21.45: Venezia - Fiorentina - Serie A (S Sport / S Sport Plus)

21.45: Rennes - Marsilya - Ligue 1 (beIN Sports 3)

22.00: Sevilla - Valencia - LaLiga (S Sport / S Sport Plus)

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports Connect uygulaması veya lisanslı dijital platformlar üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç yayınlarını takip etmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olmanız yeterlidir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport ve S Sport 2 kanallarında yer alan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.