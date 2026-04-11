CANLI: Fenerbahçe Kayserispor canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de kritik virajlardan biri daha geride kalırken, Fenerbahçe zorlu deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşma, hem puan durumu hem de haftanın en çok konuşulan mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor canlı izle! Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kayseri spor arasındaki mücadele, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de başladı.Karşılaşma, Kayseri’de bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Trendyol Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, resmi yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe - Kayseri spor maçını canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun dijital platformları ve TV kanalları üzerinden mücadeleyi anlık olarak takip edebiliyor. Ayrıca maçın önemli anları ve canlı anlatımı spor siteleri üzerinden de aktarılıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR İLK 11

Karşılaşmaya iki takım da sahaya şu kadrolarla çıktı:

Kayserispor İlk 11:

Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Furkan, Dorukhan, Bennasser, Cardoso, Makarov, Chalov.

Fenerbahçe İlk 11:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Haberler.com
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi