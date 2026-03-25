Türk spor dünyasının tanınan isimlerinden Burak Elmas hakkında ortaya çıkan gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından olan Elmas'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınması, hem spor hem de iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Peki, Burak Elmas neden gözaltına alındı? Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

BURAK ELMAS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Burak Elmas hakkında ciddi suçlamalar yöneltildi. 24 Mart 2026 Salı akşamı emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Elmas'ın dosyasında şu iddialar yer aldı:

Uyuşturucu madde imal ve ticareti

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer ve ekipman sağlamak

Uyuşturucu kullananların yakalanmasını zorlaştıracak önlemler almak

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kabul etmek

Uyuşturucu madde kullanmak

Fuhşa teşvik ve aracılık etmek

Soruşturmanın halen devam ettiği ve adli sürecin sürdüğü bildirildi. Elmas, operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü ve ardından işlemleri için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, Türk iş dünyası ve spor yönetimi alanında tanınan bir isimdir. Özellikle Galatasaray'daki yöneticilik kariyeriyle bilinir. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimli genel kurulda 1541 oy alarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilmiştir.

Kulüp tarihinin en genç başkanlarından biri olan Elmas'ın spor yönetimindeki geçmişi oldukça eskidir. İlk görevini 1997 yılında, henüz 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak üstlenmiştir. Daha sonraki süreçte kulüp içinde çeşitli görevlerde bulunmuş, yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu yapmıştır.

Başkanlık dönemi ise 22 Haziran 2021 ile 14 Haziran 2022 tarihleri arasında sürmüş ve toplam 357 gün ile kulüp tarihinin en kısa başkanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

BURAK ELMAS KAÇ YAŞINDA?

Burak Elmas, 19 Mart 1974 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

BURAK ELMAS NERELİ?

Burak Elmas, İstanbul doğumludur. Ancak ailesinin kökeni Karadeniz'e dayanmaktadır. Baba tarafından aslen Giresunlu olduğu bilinmektedir.

BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

Burak Elmas, iş insanı kimliğiyle tanınmaktadır. Eğitim hayatını Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de bulunan University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi almıştır.

Profesyonel kariyerinde birçok önemli görev üstlenmiştir:

Sezginler Holding'de yöneticilik

Godiva Investment bünyesinde üst düzey görevler

Yıldız Holding'de CEO ve yönetim kurulu üyeliği

Bu görevler, onun uluslararası iş dünyasında da aktif bir rol oynadığını göstermektedir.

Galatasaray Başkanlık Süreci ve Görevden Ayrılışı

Burak Elmas'ın başkanlık dönemi, kulüp içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle erken sona ermiştir. 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul'da yönetimi mali açıdan ibra edilmesine rağmen idari yönden ibra edilmemiştir. Bu durum, tüzük gereği seçim sürecini zorunlu kılmıştır.

Yaşanan gelişmelerin ardından Elmas, görevini Dursun Özbek'e devretmiştir.

BURAK ELMAS EŞİ KİM?

Burak Elmas, iş insanı Sezgin Elmas'ın oğludur. Aynı zamanda eski Galatasaray başkanlarından Faruk Süren'in damadıdır. Yelda Süren ile uzun yıllar süren evliliğini 2026 yılı Şubat ayında anlaşmalı olarak sonlandırdığı iddia edilmiştir. İki çocuk babasıdır.