Bugün maç var mı? 5 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Ocak Pazartesi akşamı spor dünyası hareketleniyor. Sahalarda ve salonlarda hangi mücadelelerin yaşanacağı merak konusu. Futbol başta olmak üzere farklı branşlardaki karşılaşmalar, sporseverlerin heyecanını doruklara taşıyacak gibi görünüyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Ocak Pazartesi akşamı, futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Yurt içi liglerdeki kritik karşılaşmalar ve Avrupa sahalarındaki mücadeleler, spor gündemini belirleyecek. Maçların saatleri, yayın detayları ve öncesindeki sürpriz gelişmeler, futbol tutkunlarının merakını iyice artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 07:15 – TRT Spor: Erkekler Voleybol Derleme
- 07:25 – TRT Spor: Ampute ve Engelli Sporlar Derleme
- 07:30 – TRT Spor: Atletizm Derleme
- 07:35 – TRT Spor: Yağlı Güreşler Derleme
- 07:40 – TRT Spor: Tenis Derleme
- 07:50 – TRT Spor: A Milli Futbol Takımı Derleme
- 08:00 – A Spor: Sabah Sporu
- 08:00 – HTSpor: Başlama Vuruşu (Futbol) – Canlı
- 10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig En Güzel Goller
- 12:00 – BeIN Haber: Süper Lig Maç Özetleri
- 14:00 – A Spor: Süper Kupa Günü
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer
- 16:10 – Eurosport: Kayakla Atlama Dünya Kupası
- 18:00 – HTSpor: HTSpor Ana Haber
- 18:00 – A Spor: Süper Kupa'ya Doğru
- 19:00 – EXXEN: Mısır – Benin (Futbol)
- 19:30 – TRT Spor: Stadyum – Canlı
- 20:30 – ATV: Galatasaray – Trabzonspor (Futbol)
- 21:15 – A Spor: Süper Kupa Devre Arası – Canlı
- 22:00 – EXXEN: Nijerya – Mozambik (Futbol)
- 23:00 – EXXEN: Leicester City – West Bromwich