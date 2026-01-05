Bugün maç var mı? 5 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

5 Ocak Pazartesi akşamı, futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Yurt içi liglerdeki kritik karşılaşmalar ve Avrupa sahalarındaki mücadeleler, spor gündemini belirleyecek. Maçların saatleri, yayın detayları ve öncesindeki sürpriz gelişmeler, futbol tutkunlarının merakını iyice artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

07:15 – TRT Spor: Erkekler Voleybol Derleme

07:25 – TRT Spor: Ampute ve Engelli Sporlar Derleme

07:30 – TRT Spor: Atletizm Derleme

07:35 – TRT Spor: Yağlı Güreşler Derleme

07:40 – TRT Spor: Tenis Derleme

07:50 – TRT Spor: A Milli Futbol Takımı Derleme

08:00 – A Spor: Sabah Sporu

08:00 – HTSpor: Başlama Vuruşu (Futbol) – Canlı

10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig En Güzel Goller