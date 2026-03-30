Bugün maç var mı? 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Mart Pazartesi akşamı spor tutkunları için televizyon ekranları adeta bir hareket merkezi olacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk hesapları izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederek araştırmalara başladı. Gecenin öne çıkan müsabakaları, spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alacak. Peki, 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
A SPOR
- 08:00 Sabah Sporu
- 11:00 Spor Ajansı
- 14:00 Gün Ortası
- 15:00 Spor Gündemi
- 18:00 Ana Haber
- 20:00 Gündem Özel - Konuk Aykut Kocaman
- 22:00 90+1
TRT SPOR
- 08:00 İlk Baskı
- 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 10:25 Spor Bülteni
- 11:00 Spor Manşet
- 12:30 Gün Ortası
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 18:00 Spor Merkezi
- 20:00 Spor Akşamı
- 21:00 Gündem Futbol
- 23:00 Futbol Anadolu
HT SPOR
- 11:00 HT Spor Gündem
- 12:30 Kürsü
- 13:30 Bakış Açısı
- 15:00 Satır Arası
- 18:00 Ana Haber Bülteni
- 23:00 Gece Yarısı
S SPORT PLUS
- 19:00 Panathinaikos - Olympiakos (Basketbol)
- 19:00 EuroLeague TV
- 21:00 3'te 3 NBA
- 03:00 Houston Rockets - New York Knicks (Basketbol)
- 05:30 Miami Heat - Boston Celtics (Basketbol)
TRT SPOR YILDIZ
- 20:00 Eczacıbaşı - Vakıfbank (Voleybol)