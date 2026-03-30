Bugün maç var mı? 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Mart Pazartesi akşamı sporseverler için ekranlar dolup taşacak. Liglerdeki önemli maçlar ve nefes kesen karşılaşmalar, futbol ve basketbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Taraftarlar hangi maçın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merak ederken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve kapsamlı yayın akışı tüm detaylarıyla haberimizde sizleri bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A SPOR

08:00 Sabah Sporu

11:00 Spor Ajansı

Ajansı 14:00 Gün Ortası

15:00 Spor Gündemi

18:00 Ana Haber

20:00 Gündem Özel - Konuk Aykut Kocaman

22:00 90+1

TRT SPOR

08:00 İlk Baskı

10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

10:25 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

14:00 Spor Stüdyosu

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Gündem Futbol

23:00 Futbol Anadolu

HT SPOR

11:00 HT Spor Gündem

12:30 Kürsü

13:30 Bakış Açısı

15:00 Satır Arası

18:00 Ana Haber Bülteni

23:00 Gece Yarısı

S SPORT PLUS

19:00 Panathinaikos - Olympiakos (Basketbol)

19:00 EuroLeague TV

21:00 3'te 3 NBA

03:00 Houston Rockets - New York Knicks (Basketbol)

05:30 Miami Heat - Boston Celtics (Basketbol)

TRT SPOR YILDIZ