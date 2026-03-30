Bugün maç var mı? 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Mart Pazartesi akşamı spor tutkunları için televizyon ekranları adeta bir hareket merkezi olacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk hesapları izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederek araştırmalara başladı. Gecenin öne çıkan müsabakaları, spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alacak. Peki, 30 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Mart Pazartesi akşamı sporseverler için ekranlar dolup taşacak. Liglerdeki önemli maçlar ve nefes kesen karşılaşmalar, futbol ve basketbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Taraftarlar hangi maçın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merak ederken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve kapsamlı yayın akışı tüm detaylarıyla haberimizde sizleri bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A SPOR

  • 08:00 Sabah Sporu
  • 11:00 Spor Ajansı
  • 14:00 Gün Ortası
  • 15:00 Spor Gündemi
  • 18:00 Ana Haber
  • 20:00 Gündem Özel - Konuk Aykut Kocaman
  • 22:00 90+1

TRT SPOR

  • 08:00 İlk Baskı
  • 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
  • 10:25 Spor Bülteni
  • 11:00 Spor Manşet
  • 12:30 Gün Ortası
  • 14:00 Spor Stüdyosu
  • 18:00 Spor Merkezi
  • 20:00 Spor Akşamı
  • 21:00 Gündem Futbol
  • 23:00 Futbol Anadolu

HT SPOR

  • 11:00 HT Spor Gündem
  • 12:30 Kürsü
  • 13:30 Bakış Açısı
  • 15:00 Satır Arası
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
  • 23:00 Gece Yarısı

S SPORT PLUS

  • 19:00 Panathinaikos - Olympiakos (Basketbol)
  • 19:00 EuroLeague TV
  • 21:00 3'te 3 NBA
  • 03:00 Houston Rockets - New York Knicks (Basketbol)
  • 05:30 Miami Heat - Boston Celtics (Basketbol)

TRT SPOR YILDIZ

  • 20:00 Eczacıbaşı - Vakıfbank (Voleybol)
Sahra Arslan
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım