Bugün maç var mı? 30 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 30 Eylül 2026 Çarşamba günü hangi takımların karşı karşıya geleceği, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanallardan yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün futbol programında Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken basketbolda da EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

30 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol

- Gündem Futbol 17.00 - HT Spor - Özel Röportaj - Emmanuel Emenike

17.30 - HT Spor - Dünyadan Futbol

19.00 - TRT Spor - Maç Özel

20.00 - A Spor - Futbol Meydanı