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Bugün maç var mı? 30 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 30 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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30 Eylül 2026 Çarşamba günü spor ekranlarında futbol ve basketbol heyecanı yaşanacak. “Bugün maç var mı?”, “30 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları sporseverlerin gündeminde yer alırken, günün karşılaşmaları da merak ediliyor.

Bugün maç var mı? 30 Eylül 2026 Çarşamba günü hangi takımların karşı karşıya geleceği, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanallardan yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün futbol programında Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken basketbolda da EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

30 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

  • 16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 17.00 - HT Spor - Özel Röportaj - Emmanuel Emenike
  • 17.30 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 19.00 - TRT Spor - Maç Özel
  • 20.00 - A Spor - Futbol Meydanı

  • 20.00 - TRT Spor - Konyaspor - Filistin
  • 20.00 - HT Spor - Özel Röportaj - Yüksel Yıldırım
  • 20.30 - HT Spor - Futbol X
  • 22.00 - TRT Spor - Maç Özel
  • 23.00 - A Spor - Son Sayfa
  • 23.00 - TRT Spor - Aktüel Futbol
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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