Bugün maç var mı? 25 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Şubat Çarşamba günü spor dünyası yoğun bir gündeme sahne oluyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, puan durumu ve sıralama yarışları açısından büyük önem taşıyor. Kritik maçlar öncesinde taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor; günün spor programı ise heyecanla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Şubat Çarşamba akşamı spor programı hareketli bir tablo sunuyor. Futbol maçları öne çıkarken, takımlar kritik puanlar ve sıralama avantajı için mücadele ediyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Gecenin önemli maçları ve detayları haberin devamında…

  • 10:15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig
  • 13:30 – TRT Spor : UEFA Şampiyonlar Ligi
  • 16:00 – TRT Spor : Gündem Futbol (Canlı)
  • 18:00 – TRT Spor : Real Madrid – Chelsea (Gençlik Ligi)
  • 20:00 – HT Spor : Yakın Açı
  • 20:00 – TRT Spor : Aktüel Futbol (Canlı)
  • 20:45 – Tabii Tabii: Atalanta – B.Dortmund

  • 21:00 – HT Spor : Maç Yolu
  • 21:40 – TRT Spor : TRT Maç Özel
  • 21:45 – A Spor : Transfer Raporu (Canlı)
  • 22:00 – S Sport Plus: Al Najma – Al Nassr (Canlı)
  • 23:00 – Tabii Tabii: Real Madrid – Benfica (Canlı)
  • 23:00 – Tabii Tabii: PSG – Monaco
  • 23:00 – A Spor : Son Sayfa
  • 23:00 – TRT Spor : Spor Artı (Canlı)
  • 23:00 – TRT 1: Juventus – Galatasaray
