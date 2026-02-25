Bugün maç var mı? 25 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Şubat Çarşamba akşamı spor programı hareketli bir tablo sunuyor. Futbol maçları öne çıkarken, takımlar kritik puanlar ve sıralama avantajı için mücadele ediyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Gecenin önemli maçları ve detayları haberin devamında…

YAYINLAR

10:15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig

: Trendyol Süper Lig 13:30 – TRT Spor : UEFA Şampiyonlar Ligi

: UEFA Şampiyonlar Ligi 16:00 – TRT Spor : Gündem Futbol (Canlı)

: Gündem Futbol (Canlı) 18:00 – TRT Spor : Real Madrid – Chelsea (Gençlik Ligi)

: Real Madrid – Chelsea (Gençlik Ligi) 20:00 – HT Spor : Yakın Açı

: Yakın Açı 20:00 – TRT Spor : Aktüel Futbol (Canlı)

: Aktüel Futbol (Canlı) 20:45 – Tabii Tabii: Atalanta – B.Dortmund