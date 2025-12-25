Bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Aralık Perşembe günü futbol tutkunlarını yine tempolu bir akşam bekliyor. Yurt içi liglerden Avrupa'daki karşılaşmalara kadar uzanan maç takvimi, gün boyu sporseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan detaylar merak edilirken; sahaya çıkacak takımların son performansları ve mücadeleye nasıl bir oyun ortaya koyacağı da yakından takip ediliyor. Günün maç programı ve yayın bilgilerine dair tüm detaylar haberin devamında paylaşılıyor.

25 ARALIK PERŞEMBE SPOR KANALLARI YAYIN AKIŞI

08:00

HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu TRT Spor : İlk Baskı

: İlk Baskı A Spor : Sabah Sporu

10:00

beIN Haber: beIN Sabah

10:25

TRT Spor : Sabah Spor Bülteni

11:00

A Spor: Spor Ajansı

TRT Spor: Spor Manşet

HT Spor: HTSpor Gündem

12:30

TRT Spor: TRT Gün Ortası

HT Spor: Kürsü

13:00

beIN Haber: beIN Gün Ortası

13:30

HT Spor: Bakış Açısı

14:00

TRT Spor: Spor Stüdyosu

A Spor: Gün Ortası

15:00

HT Spor: Satır Arası

A Spor: Spor Gündemi

16:00

TRT Spor: Gündem Futbol

17:30

TRT Spor: Dünyadan Spor

18:00

HT Spor: HTSpor Ana Haber

beIN Haber: beIN Ana Haber

A Spor: Ana Haber

TRT Spor: Spor Merkezi

20:00

TRT Spor: Spor Akşamı (Canlı)

S Sport & S Sport Plus:

New York Knicks – Cleveland Cavaliers (NBA / Canlı)

21:00

A Spor: Süper Lig Analiz

TRT Spor: Futbol Anadolu (Canlı)

22:30

S Sport & S Sport Plus:

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (NBA / Canlı)

23:00