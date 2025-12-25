Haberler

Bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Aralık Perşembe akşamına girilirken spor gündemi yeniden hareketleniyor. Futbol ağırlıklı karşılaşmaların yer aldığı günün maç programı, sporseverlerin radarına girerken; sahaya çıkacak takımlar, müsabakaların başlama saatleri ve maçların yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Aralık Perşembe günü futbol tutkunlarını yine tempolu bir akşam bekliyor. Yurt içi liglerden Avrupa'daki karşılaşmalara kadar uzanan maç takvimi, gün boyu sporseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan detaylar merak edilirken; sahaya çıkacak takımların son performansları ve mücadeleye nasıl bir oyun ortaya koyacağı da yakından takip ediliyor. Günün maç programı ve yayın bilgilerine dair tüm detaylar haberin devamında paylaşılıyor.

25 ARALIK PERŞEMBE SPOR KANALLARI YAYIN AKIŞI

08:00

  • HT Spor : Başlama Vuruşu
  • TRT Spor : İlk Baskı
  • A Spor : Sabah Sporu

10:00

  • beIN Haber: beIN Sabah

10:25

11:00

  • A Spor: Spor Ajansı
  • TRT Spor: Spor Manşet
  • HT Spor: HTSpor Gündem

12:30

  • TRT Spor: TRT Gün Ortası
  • HT Spor: Kürsü

13:00

  • beIN Haber: beIN Gün Ortası

13:30

  • HT Spor: Bakış Açısı

14:00

  • TRT Spor: Spor Stüdyosu
  • A Spor: Gün Ortası

15:00

  • HT Spor: Satır Arası
  • A Spor: Spor Gündemi

16:00

  • TRT Spor: Gündem Futbol

17:30

  • TRT Spor: Dünyadan Spor

18:00

  • HT Spor: HTSpor Ana Haber
  • beIN Haber: beIN Ana Haber
  • A Spor: Ana Haber
  • TRT Spor: Spor Merkezi

20:00

  • TRT Spor: Spor Akşamı (Canlı)
  • S Sport & S Sport Plus:
  • New York Knicks – Cleveland Cavaliers (NBA / Canlı)

21:00

  • A Spor: Süper Lig Analiz
  • TRT Spor: Futbol Anadolu (Canlı)

22:30

  • S Sport & S Sport Plus:
  • Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (NBA / Canlı)

23:00

  • A Spor: Son Sayfa
  • TRT Spor: Aktüel Futbol
  • HT Spor: Gece Yarısı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

