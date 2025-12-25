Bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Aralık Perşembe akşamına girilirken spor gündemi yeniden hareketleniyor. Futbol ağırlıklı karşılaşmaların yer aldığı günün maç programı, sporseverlerin radarına girerken; sahaya çıkacak takımlar, müsabakaların başlama saatleri ve maçların yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Aralık Perşembe günü futbol tutkunlarını yine tempolu bir akşam bekliyor. Yurt içi liglerden Avrupa'daki karşılaşmalara kadar uzanan maç takvimi, gün boyu sporseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan detaylar merak edilirken; sahaya çıkacak takımların son performansları ve mücadeleye nasıl bir oyun ortaya koyacağı da yakından takip ediliyor. Günün maç programı ve yayın bilgilerine dair tüm detaylar haberin devamında paylaşılıyor.
25 ARALIK PERŞEMBE SPOR KANALLARI YAYIN AKIŞI
08:00
10:00
- beIN Haber: beIN Sabah
10:25
11:00
- A Spor: Spor Ajansı
- TRT Spor: Spor Manşet
- HT Spor: HTSpor Gündem
12:30
- TRT Spor: TRT Gün Ortası
- HT Spor: Kürsü
13:00
- beIN Haber: beIN Gün Ortası
13:30
- HT Spor: Bakış Açısı
14:00
- TRT Spor: Spor Stüdyosu
- A Spor: Gün Ortası
15:00
- HT Spor: Satır Arası
- A Spor: Spor Gündemi
16:00
- TRT Spor: Gündem Futbol
17:30
- TRT Spor: Dünyadan Spor
18:00
- HT Spor: HTSpor Ana Haber
- beIN Haber: beIN Ana Haber
- A Spor: Ana Haber
- TRT Spor: Spor Merkezi
20:00
- TRT Spor: Spor Akşamı (Canlı)
- S Sport & S Sport Plus:
- New York Knicks – Cleveland Cavaliers (NBA / Canlı)
21:00
- A Spor: Süper Lig Analiz
- TRT Spor: Futbol Anadolu (Canlı)
22:30
- S Sport & S Sport Plus:
- Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (NBA / Canlı)
23:00
- A Spor: Son Sayfa
- TRT Spor: Aktüel Futbol
- HT Spor: Gece Yarısı