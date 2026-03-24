Bugün maç var mı? 24 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Mart Pazartesi akşamı spor dünyasında hareketli saatler yaşanacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışı heyecanı ekrana taşınacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırırken, gecenin öne çıkan mücadeleleri spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 24 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Mart Salı akşamı spor tutkunları için heyecan dorukta olacak. Liglerdeki önemli mücadeleler ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalar ekranlara taşınırken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Gecenin öne çıkan maçları ve yayın detayları haberimizde…
FUTBOL
- 21:00 – A Spor – Süper Lig Analiz
- 21:00 – TRT Spor – Abdullah Avcı ile Analiz
- 23:00 – TRT Spor – Gündem Futbol
BASKETBOL
- 06:00 – S Sport Plus – Phoenix Suns vs Denver Nuggets (Canlı)
- 19:00 – HT Spor – Galatasaray vs Emlak Konut (Canlı)
- 20:30 – S Sport Plus – Maccabi Fox vs Fenerbahçe Beko (Canlı)
- 20:30 – TRT Spor – Set Sayısı
- 21:00 – S Sport Plus – Monaco vs Olimpia Milano (Canlı)
- 21:00 – S Sport Plus – Zalgiris Kaunas vs Bayern Münih (Canlı)
- 21:30 – S Sport Plus – Dubai Basket vs Panathinaikos (Canlı)
- 22:30 – S Sport Plus – Valencia Basket vs Olympiakos (Canlı)
- 22:30 – S Sport Plus – Barcelona vs Anadolu Efes (Canlı)
- 22:45 – S Sport Plus – Partizan vs Asvel Villeurbanne (Canlı)
- 23:00 – S Sport Plus – Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv (Canlı)
- 02:00 – S Sport Plus – Detroit Pistons vs Atlanta Hawks (Canlı)
- 04:30 – S Sport Plus – Minnesota TW vs Houston Rockets (Canlı)
VOLEYBOL
- 15:00 – TRT Spor Yıldız – Vakıfbank vs İlbank (Canlı)
- 19:00 – TRT Spor – Fenerbahçe vs Eczacıbaşı Dynavit (Canlı)
TENİS
- 19:00 – S Sport Plus – ATP Miami Maç 2 (Canlı)
- 21:00 – S Sport Plus – ATP Miami Maç 3 (Canlı)
- 03:30 – S Sport Plus – ATP Miami Çeyrek Final Maç 1 (Canlı)
DİĞER SPOR PROGRAMLARI
- 08:00 – TRT Spor – İlk Baskı
- 08:00 – A Spor – Sabah Sporu
- 08:00 – HT Spor – Başlama Vuruşı
- 10:00 – TRT Spor – İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 10:25 – TRT Spor – Spor Bülteni
- 11:00 – A Spor – Spor Ajansı
- 11:00 – TRT Spor – Spor Manşet
- 11:00 – HT Spor – HT Spor Gündem
- 12:00 – TRT Spor – Gün Ortası
- 12:30 – HT Spor – Kürsü
- 13:00 – TRT Spor – Hedef Süper Lig
- 13:30 – HT Spor – Bakış Açısı
- 14:00 – A Spor – Gün Ortası
- 14:30 – TRT Spor – Spor Stüdyosu
- 15:00 – HT Spor – Satır Arası
- 15:00 – A Spor – Spor Gündemi
- 18:00 – TRT Spor – Spor Merkezi
- 18:00 – A Spor – Ana Haber Bülteni
- 18:00 – HT Spor – Ana Haber Bülteni
- 18:30 – TRT Spor – Set Sayısı
- 21:00 – HT Spor – Futbol X
- 23:00 – HT Spor – Gece Yarısı
- 01:00 – TRT Spor – Spor Artı