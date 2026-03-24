Bugün maç var mı? 24 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Mart Salı akşamı spor tutkunları için heyecan dorukta olacak. Liglerdeki önemli mücadeleler ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalar ekranlara taşınırken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Gecenin öne çıkan maçları ve yayın detayları haberimizde…

FUTBOL

21:00 – A Spor – Süper Lig Analiz

– Süper Lig Analiz 21:00 – TRT Spor – Abdullah Avcı ile Analiz

23:00 – TRT Spor – Gündem Futbol

BASKETBOL

06:00 – S Sport Plus – Phoenix Suns vs Denver Nuggets (Canlı)

19:00 – HT Spor – Galatasaray vs Emlak Konut (Canlı)

20:30 – S Sport Plus – Maccabi Fox vs Fenerbahçe Beko (Canlı)

20:30 – TRT Spor – Set Sayısı

21:00 – S Sport Plus – Monaco vs Olimpia Milano (Canlı)

21:00 – S Sport Plus – Zalgiris Kaunas vs Bayern Münih (Canlı)

21:30 – S Sport Plus – Dubai Basket vs Panathinaikos (Canlı)

22:30 – S Sport Plus – Valencia Basket vs Olympiakos (Canlı)

22:30 – S Sport Plus – Barcelona vs Anadolu Efes (Canlı)

22:45 – S Sport Plus – Partizan vs Asvel Villeurbanne (Canlı)

23:00 – S Sport Plus – Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv (Canlı)

02:00 – S Sport Plus – Detroit Pistons vs Atlanta Hawks (Canlı)

04:30 – S Sport Plus – Minnesota TW vs Houston Rockets (Canlı)

VOLEYBOL

15:00 – TRT Spor Yıldız – Vakıfbank vs İlbank (Canlı)

19:00 – TRT Spor – Fenerbahçe vs Eczacıbaşı Dynavit (Canlı)

TENİS

19:00 – S Sport Plus – ATP Miami Maç 2 (Canlı)

21:00 – S Sport Plus – ATP Miami Maç 3 (Canlı)

03:30 – S Sport Plus – ATP Miami Çeyrek Final Maç 1 (Canlı)

