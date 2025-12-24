Bugün maç var mı? 24 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Aralık Çarşamba günü futbol heyecanı yeniden sahne alıyor. Yurt içi liglerden Avrupa arenasına uzanan maç programı, gün boyunca futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan gelişmeler yakından izlenirken; sahaya çıkacak takımların form durumları ve mücadeleye nasıl bir performans yansıtacağı da merak ediliyor. Günün maç takvimi ve yayın bilgilerine ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜNÜN CANLI FUTBOL MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI

13.00 | A Spor

Iğdır FK – Aliağaspor (Canlı)

14.00 | SıfırTV ( YouTube)

Yeni Malatyaspor – Menemen FK (Canlı)

15.30 | EXXEN

Burkina Faso – Ekvator Ginesi (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)

15.30 | A Spor

Boluspor – Fethiyespor (Canlı)

18.00 | EXXEN

Cezayir – Sudan (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)

18.00 | A Spor

Keçiörengücü – Beyoğlu Yeniçarşıspor (Canlı)

19.00 | Smartspor

Al Ahli Doha – Andijan (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

19.00 | Smartspor 2

Al Nassr – Al Zawraa (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

19.00 | D-Smart GO

Muharraq – Estaghlal (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

19.00 | D-Smart GO

Al Wasl Dubai – Al Wihdat (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

19.00 | D-Smart GO

Arkadag – Khalidiya (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

19.00 | D-Smart GO

Goa – Istiqlol (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)

20.30 | EXXEN

Fildişi Sahili – Mozambik (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)

20.30 | A Spor

Samsunspor – Eyüpspor (Canlı)

23.00 | EXXEN