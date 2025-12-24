Bugün maç var mı? 24 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Aralık Çarşamba akşamı spor dünyasında heyecan artıyor. Futbol başta olmak üzere günün maç programı, sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sahaya çıkacak takımlar, karşılaşmaların başlama saatleri ve maçların hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken; akşam saatlerinde ekran başına geçmeyi planlayan futbolseverler için yayın akışı büyük önem taşıyor.
24 Aralık Çarşamba günü futbol heyecanı yeniden sahne alıyor. Yurt içi liglerden Avrupa arenasına uzanan maç programı, gün boyunca futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan gelişmeler yakından izlenirken; sahaya çıkacak takımların form durumları ve mücadeleye nasıl bir performans yansıtacağı da merak ediliyor. Günün maç takvimi ve yayın bilgilerine ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
BUGÜNÜN CANLI FUTBOL MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI
13.00 | A Spor
- Iğdır FK – Aliağaspor (Canlı)
14.00 | SıfırTV ( YouTube)
- Yeni Malatyaspor – Menemen FK (Canlı)
15.30 | EXXEN
- Burkina Faso – Ekvator Ginesi (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)
15.30 | A Spor
- Boluspor – Fethiyespor (Canlı)
18.00 | EXXEN
- Cezayir – Sudan (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)
18.00 | A Spor
- Keçiörengücü – Beyoğlu Yeniçarşıspor (Canlı)
19.00 | Smartspor
- Al Ahli Doha – Andijan (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
19.00 | Smartspor 2
- Al Nassr – Al Zawraa (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
19.00 | D-Smart GO
- Muharraq – Estaghlal (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
19.00 | D-Smart GO
- Al Wasl Dubai – Al Wihdat (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
19.00 | D-Smart GO
- Arkadag – Khalidiya (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
19.00 | D-Smart GO
- Goa – Istiqlol (AFC Şampiyonlar Ligi – Canlı)
20.30 | EXXEN
- Fildişi Sahili – Mozambik (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)
20.30 | A Spor
- Samsunspor – Eyüpspor (Canlı)
23.00 | EXXEN
- Kamerun – Gabon (Afrika Uluslar Kupası – Canlı)