Bugün maç var mı? 22 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

22 Ocak Perşembe akşamı spor heyecanı zirveye çıkıyor. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından, özellikle futbol başta olmak üzere farklı branşlardaki önemli karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde ön plana çıkıyor. Maç saatleri, hangi kanalda yayınlanacağı ve öne çıkan mücadelelerin detayları merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

22 OCAK PERŞEMBE SPOR YAYIN AKIŞI

13:30 – TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi ( Futbol )

– UEFA Şampiyonlar Ligi ( ) 15:30 – Tivibu Spor – Lokal Futbol (Futbol)

16:00 – TRT Spor – Gündem Futbol Transfer (Futbol)

19:00 – TRT Spor – Maç Özel (Futbol) (Canlı)

20:30 – S Sport Plus – Al Qadsiah vs Al Ittihad (Futbol)