Bugün maç var mı? 21 Şubat Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü futbol takvimi adeta nefes kesiyor. Türkiye'den Avrupa'nın beş büyük ligine, Almanya'dan Suudi Arabistan'a kadar geniş bir coğrafyada kritik karşılaşmalar oynanacak. "Bugün maç var mı?" sorusu özellikle hafta sonu programını planlayan futbolseverlerin en çok merak ettiği başlık olurken, 21 Şubat fikstürü yoğunluğu ve yıldız isimleriyle dikkat çekiyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Türkiye'de Trendyol Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları gün boyu ekranlarda olacak. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga mücadeleleri futbol şöleni yaşatacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Lig'de dünya yıldızlarının sahne alacağı maçlar da gece programında yer alıyor.

Günün öne çıkan karşılaşması ise Süper Lig'de oynanacak olan Konyaspor – Galatasaray mücadelesi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor.

21 ŞUBAT CUMARTESİ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR

21 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar saat saat ve lig lig şu şekilde:

SÜPER LİG

13:30 Eyüpspor – Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

16:00 Alanyaspor – Başakşehir FK (beIN Sports 1)

20:00 Konyaspor – Galatasaray (beIN Sports 1)

Süper Lig'de günün kapanış maçı olan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, zirve hesapları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki konumu, bu maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri haline getiriyor.

1. LİG

13:30 Iğdır FK – Esenler Erokspor (TRT Spor)

16:00 Boluspor – İstanbulspor (TRT Spor)

Alt ligde ise play-off ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. Özellikle Boluspor-İstanbulspor karşılaşması puan tablosu açısından kritik.

İNGİLTERE – PREMIER LİG

18:00 Chelsea – Burnley (beIN Sports 3)

18:00 Brentford – Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 1)

18:00 Aston Villa – Leeds United (beIN Sports 5)

20:30 West Ham United – Bournemouth (beIN Sports 3)

23:00 Manchester City – Newcastle United (beIN Sports 3)

Premier Lig'de özellikle Manchester City-Newcastle United mücadelesi üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

İSPANYA – LALIGA

16:00 Real Sociedad – Real Oviedo

18:15 Real Betis – Rayo Vallecano

20:30 Osasuna – Real Madrid

23:00 Atletico Madrid – Espanyol

Real Madrid ve Atletico Madrid'in maçları, şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı açısından kritik önem taşıyor.

İTALYA – SERIE A

17:00 Juventus – Como

20:00 Lecce – Inter

22:45 Cagliari – Lazio

Inter ve Juventus'un sahne alacağı maçlar, Serie A'da zirve yarışının seyrini doğrudan etkileyebilir.

FRANSA – LIGUE 1

19:00 Lens – Monaco

21:00 Toulouse – Paris FC

23:05 Paris Saint-Germain – Metz

PSG'nin sahasında oynayacağı karşılaşma, zirve mücadelesi açısından dikkat çekiyor.

ALMANYA – BUNDESLIGA

17:30 Bayern Münih – Eintracht Frankfurt

17:30 Köln – Hoffenheim

17:30 Wolfsburg – Augsburg

17:30 Union Berlin – Bayer Leverkusen

20:30 RB Leipzig – Borussia Dortmund

Almanya'da özellikle RB Leipzig-Borussia Dortmund karşılaşması haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri.

SUUDİ ARABİSTAN – PRO LİG

22:00 Al Khaleej – Neom SC

22:00 Al Hilal – Al Ittihad

22:00 Al Nassr – Al Hazm

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak karşılaşmalar da yıldız futbolcuların performansı açısından merakla bekleniyor.