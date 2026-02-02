Haberler

Bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Şubat Pazartesi günü spor gündemi, art arda gerçekleşecek karşılaşmalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbol müsabakalarının öne çıktığı günde, sonucu merak edilen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün maç programı ve yayın detayları ilgiyle takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2 Şubat Pazartesi akşamı spor ekranları, heyecan dolu karşılaşmalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyu süren spor yoğunluğunun ardından, özellikle futbol müsabakaları sporseverlerin ilgi odağı olurken, maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan mücadeleleri haberimizde yer alıyor.

TRT SPOR

  • 07:00 UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar
  • 13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer
  • 20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor
  • 22:00 Stadyum
  • 23:30 Teknik Analiz

HT SPOR

  • 07:00 Çevre Kontrolü
  • 08:00 Başlama Vuruşu
  • 18:00 Maç Yolu | Canlı
  • 20:00 HT Skor | Canlı
  • 22:00 Dakika 90 | Canlı

Bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

S SPORT PLUS

  • 18:15 Al Riyadh vs Al Nassr | Canlı
  • 20:30 Al Hilal vs Al Ahli
  • 22:30 Mirandes vs Malaga | Canlı
  • 22:45 Udinese vs Roma | Canlı
  • 23:45 Casa Pia vs Porto

BEIN SPORTS 1

  • 20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe | Canlı

BEIN SPORTS 3

  • 23:00 Sunderland - Burnley | Canlı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok