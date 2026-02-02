Bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Şubat Pazartesi günü spor gündemi, art arda gerçekleşecek karşılaşmalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbol müsabakalarının öne çıktığı günde, sonucu merak edilen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün maç programı ve yayın detayları ilgiyle takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 2 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Şubat Pazartesi akşamı spor ekranları, heyecan dolu karşılaşmalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyu süren spor yoğunluğunun ardından, özellikle futbol müsabakaları sporseverlerin ilgi odağı olurken, maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan mücadeleleri haberimizde yer alıyor.
TRT SPOR
- 07:00 UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 16:00 Gündem Futbol Transfer
- 20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor
- 22:00 Stadyum
- 23:30 Teknik Analiz
HT SPOR
- 07:00 Çevre Kontrolü
- 08:00 Başlama Vuruşu
- 18:00 Maç Yolu | Canlı
- 20:00 HT Skor | Canlı
- 22:00 Dakika 90 | Canlı
S SPORT PLUS
- 18:15 Al Riyadh vs Al Nassr | Canlı
- 20:30 Al Hilal vs Al Ahli
- 22:30 Mirandes vs Malaga | Canlı
- 22:45 Udinese vs Roma | Canlı
- 23:45 Casa Pia vs Porto
BEIN SPORTS 1
- 20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe | Canlı
BEIN SPORTS 3
- 23:00 Sunderland - Burnley | Canlı