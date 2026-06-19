Bugün maç var mı? 19 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 19 Haziran Cuma gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 HAZİRAN CUMA

12.30 - Meksika - Güney Kore - TRT Spor

16.00 - İsviçre - Bosna Hersek - TRT Spor

18.30 - Kanada - Katar - TRT Spor

22.00 - Çekya - Güney Afrika - TRT Spor

22.00 - ABD - Avustralya - TRT 1

01.00 - İskoçya - Fas - TRT 1

01.30 - Avustralya - Türkiye - TRT Spor

03.30 - Brezilya - Haiti - TRT Spor

FUTBOL PROGRAMLARI