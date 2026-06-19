Bugün maç var mı? 19 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 19 Haziran Cuma günü futbolseverler, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Yerel ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar da takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, bugün maç var mı? 19 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 19 Haziran Cuma gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 HAZİRAN CUMA
- 12.30 - Meksika - Güney Kore - TRT Spor
- 16.00 - İsviçre - Bosna Hersek - TRT Spor
- 18.30 - Kanada - Katar - TRT Spor
- 22.00 - Çekya - Güney Afrika - TRT Spor
- 22.00 - ABD - Avustralya - TRT 1
- 01.00 - İskoçya - Fas - TRT 1
- 01.30 - Avustralya - Türkiye - TRT Spor
- 03.30 - Brezilya - Haiti - TRT Spor
FUTBOL PROGRAMLARI
- 10.15 - 2026 Dünya Kupası Özetler - TRT Spor
- 10.30 - Dünya Kupası'nda Bugün - A Spor
- 14.00 - Milli Maç Günü - A Spor
- 18.30 - Dünya Kupası'nda Bugün - A Spor
- 19.00 - Dünya Kupası Özel - HT Spor
- 20.00 - Milli Maç Özel - HT Spor
- 20.00 - Milli Takım Dünya Kupası - A Spor
- 20.30 - Kupa Saati - TRT Spor
- 21.25 - Kupa Saati - TRT 1
- 00.00 - Kupa Saati - TRT Spor
- 00.15 - Kupa Saati - TRT 1