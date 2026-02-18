Haberler

Bugün maç var mı? 18 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
18 Şubat Çarşamba günü spor dünyasında tempo yüksek. Futbol ve basketbol karşılaşmaları başta olmak üzere günün programında birçok önemli mücadele yer alıyor. Takımlar sahaya kritik hedeflerle çıkarken, heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri gün boyunca ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Şubat Çarşamba akşamı spor gündemi yine oldukça yoğun. Özellikle futbol maçları günün en çok merak edilen gelişmeleri arasında öne çıkarken, sahaya çıkacak takımlar kritik puanlar için mücadele edecek. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Gecenin dikkat çeken maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

14:30 – TRT Spor

  • Keçiörengücü - Erzurumspor (Futbol)

14:30 – beIN Sports 2

  • Keçiörengücü - Erzurumspor (Futbol)

17:00 – TRT Spor

  • Vanspor - Bodrumspor (Futbol)

17:00 – beIN Sports 2

  • Vanspor - Bodrumspor (Futbol)

20:00 – beIN Sports 2

  • Manisa FK - Bandırmaspor (Futbol)

20:45 – Tabii

  • Karabağ - Newcastle United (Futbol)

22:00 – S Sport Plus

  • Levante - Villarreal (Futbol)

22:45 – S Sport Plus

  • Milan - Como (Futbol)

23:00 – Tabii

  • Olympiakos - Bayer Leverkusen (Futbol)

23:00 – Tabii

  • Club Brugge - Atletico Madrid (Futbol)

23:00 – Tabii

  • Bodo Glimt - Inter (Futbol)
23:00 – beIN Sports 3
  • Wolverhampton - Arsenal (Futbol)
500

