Bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
18 Aralık Perşembe akşamına yaklaşılırken spor gündemi de merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı izlenebilecek?" ve "Maç saatleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak mücadeleler, olası skor tahminleri ve yayın bilgileri, spor severlerin günün en çok takip ettiği başlıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 17:30 – A Spor : Gençlerbirliği - Bodrumspor / Türkiye Kupası
- 20:30 – ATV: Galatasaray - RAMS Başakşehir / Ziraat Türkiye Kupası
- 22:00 – TRT Spor : Napoli - Milan / İtalya Süper Kupa Yarı Finali
- 23:00 – Sıfır TV: Feyenoord - Heerenveen
- 23:00 – Tabii Spor 6: Zrinjski Mostar - Rapid Wien (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 3: Sparta Prag - Aberdeen
- 23:00 – Tabii Spor 6: Slovan Bratislava - Hacken (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: Sigma Olomouc - Lech Poznan (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 4: Shakhtar Donetsk - Rijeka
- 23:00 – Tabii Spor 5: Rayo Vallecano - Drita
- 23:00 – Tabii Spor 1: Strasbourg - Breidablik
- 23:00 – Tabii Spor 6: Omonia Nicosia - Rakow Czestochowa (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: Legia Varşova - Lincoln Red Imps (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor: Lausanne Sports - Fiorentina
- 23:00 – Tabii Spor 6: Dynamo Kiev - Noah (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 2: Crystal Palace - KuPS Kuopio
- 23:00 – Tabii Spor 6: Celje - Shelbourne (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: AZ Alkmaar - Bialystok (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: AEK Larcana - KF Shkendija (Konferans Yayını)
- 23:00 – Tabii Spor 6: AEK Atina - Craivova (Konferans Yayını)
- 23:00 – TRT 1: Mainz - Samsunspor / Konferans Ligi