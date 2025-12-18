Haberler

Bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Aralık Perşembe akşamına yaklaşılırken spor gündemi de merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı izlenebilecek?" ve "Maç saatleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak mücadeleler, olası skor tahminleri ve yayın bilgileri, spor severlerin günün en çok takip ettiği başlıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Aralık Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını mercek altına aldı. Süper Lig, Avrupa kupaları ve diğer liglerde oynanacak olası karşılaşmalar, heyecanı yüksek mücadeleler ve takım kadroları, spor tutkunlarının gündemini oluşturuyor. "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Hangi takımlar sahaya çıkacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 17:30 – A Spor : Gençlerbirliği - Bodrumspor / Türkiye Kupası
  • 20:30 – ATV: Galatasaray - RAMS Başakşehir / Ziraat Türkiye Kupası
  • 22:00 – TRT Spor : Napoli - Milan / İtalya Süper Kupa Yarı Finali
  • 23:00 – Sıfır TV: Feyenoord - Heerenveen
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Zrinjski Mostar - Rapid Wien (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 3: Sparta Prag - Aberdeen
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Slovan Bratislava - Hacken (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Sigma Olomouc - Lech Poznan (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans (Konferans Yayını)

Bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 23:00 – Tabii Spor 4: Shakhtar Donetsk - Rijeka
  • 23:00 – Tabii Spor 5: Rayo Vallecano - Drita
  • 23:00 – Tabii Spor 1: Strasbourg - Breidablik
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Omonia Nicosia - Rakow Czestochowa (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Legia Varşova - Lincoln Red Imps (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor: Lausanne Sports - Fiorentina
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Dynamo Kiev - Noah (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 2: Crystal Palace - KuPS Kuopio
  • 23:00 – Tabii Spor 6: Celje - Shelbourne (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: AZ Alkmaar - Bialystok (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: AEK Larcana - KF Shkendija (Konferans Yayını)
  • 23:00 – Tabii Spor 6: AEK Atina - Craivova (Konferans Yayını)
  • 23:00 – TRT 1: Mainz - Samsunspor / Konferans Ligi
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title