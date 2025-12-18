Bugün maç var mı? 18 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Aralık Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını mercek altına aldı. Süper Lig, Avrupa kupaları ve diğer liglerde oynanacak olası karşılaşmalar, heyecanı yüksek mücadeleler ve takım kadroları, spor tutkunlarının gündemini oluşturuyor. "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Hangi takımlar sahaya çıkacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

17:30 – A Spor : Gençlerbirliği - Bodrumspor / Türkiye Kupası

20:30 – ATV: Galatasaray - RAMS Başakşehir / Ziraat Türkiye Kupası

22:00 – TRT Spor : Napoli - Milan / İtalya Süper Kupa Yarı Finali

23:00 – Sıfır TV: Feyenoord - Heerenveen

23:00 – Tabii Spor 6: Zrinjski Mostar - Rapid Wien (Konferans Yayını)

23:00 – Tabii Spor 3: Sparta Prag - Aberdeen

23:00 – Tabii Spor 6: Slovan Bratislava - Hacken (Konferans Yayını)

23:00 – Tabii Spor 6: Sigma Olomouc - Lech Poznan (Konferans Yayını)

23:00 – Tabii Spor 6: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans (Konferans Yayını)